許紹雄跟佘詩曼上契 林峯跟阿佘再次情侶 羅子溢享艷福 (20:10)

佘詩曼因工作關係，未能為劇集《繼承者》站台，但她拍片支持。許紹雄大爆與阿佘多次合演父女，2人在吉隆坡拍攝時上契。（鍾偉茵攝）

《寰亞傳媒集團 X 阿里大文娛集團合作戰略發布會》在灣仔影視博覽2024中舉行，公布多部影視計劃，其中由林峯、佘詩曼、羅子溢、許紹雄合演新劇《家族榮耀之繼承者》成為焦點之一。

佘詩曼（阿佘）因工作關係，未能為劇集《繼承者》站台，但她拍片支持。許紹雄大爆與阿佘多次合演父女，2人在吉隆坡拍攝時上契：「開劇前我們通電話，阿佘說我們又一齊拍劇，不如乾脆上契，我做她契爺，她做我契女，我說好呀，緣分就是這樣形成了。」

林峯與阿佘第6次扮演情侶，預告片中兩人有梳化上親熱戲，林峯表示與阿佘合作很舒服：「開拍前幾個月見到阿佘，我說很久沒合作，怎料不到半年後即合作。」

羅子溢劇中享艷福，預告片見到他跟王敏奕及梁諾妍有親熱戲，他沒有正面回應，只說：「我要想如何呈現劇情，因為要顧很多事，怎樣能推進情感，關心女演員感受等，自己沒有空間想太多。」黃浩然笑言今輯劇集沒有爭產資格，反而是跟林峯爭奪阿佘芳心。該劇監製梁家樹在活動上，宣佈《家族榮耀》第3輯《家族榮耀之復仇聯盟》將於今年中旬開拍，另有籌備以金融詐騙為題的劇集《吸金遊戲》。

即將打造的電影有卓亦謙執導的《三殺》、張藝謀女兒張末執導的《等待黎明》、馮志強執導《宿敵遊戲》、導演王晶執導《掃鼠嶺》、《國演風暴》、《解密》、《誤殺3》、《一個男人 一個女人》之外，擔任電影《冒名頂替》監製的劉偉強表示，今次答應跟執導的李光耀合作，希望履行傳承精神。

劉偉強說：「我們這代年紀有咁上下，當有年青導演有構思搵我，當然一口答應，好似20幾年前我搵林生（林建岳）投資《無間道》，他一口答應一樣，我搵過很多人都不肯投資，只林生肯開拍。」

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（即時娛樂）