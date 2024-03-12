跟「鏡仔」倫敦短敘 Wyman感驚喜：現場嘈到呢.... (16:42)

身在倫敦的Wyman，終於可以和跟他合作過的部分MIRROR成員見面，令他相當驚喜。（Ig圖片）

MIRROR將於英國時間3月12日，在倫敦The O2舉行巡唱首站，他們除了加緊綵排外，還抽空遊覽，身處英國的黃偉文（Wyman）日前才跟陳卓賢（Ian）見面，今次輪到和另外幾位鏡仔包括姜濤﹑盧瀚霆﹑柳應廷﹑呂爵安和李駿傑短敘。

Wyman講到這張合照的由來：「張相係咁嚟嘅...本來，我只係約咗花姐（黃慧君），倫敦飲嘢。後來佢加吓一個加吓一個，變咗佢一拖二。

於是我就一早按人數book好枱。到飲嘢之前嗰日，餐廳叫我reconfirm張枱，阿花又突然話要再加多一位，咁即係：我+佢+3位。結果，嗰日一共嚟咗5個，以前同我合作過嘅，竟然都有嚟齊，真係一個不漏！（除咗另一位（陳卓賢）要拍MV唔得閒，要約另一個時段）仲加送一位新朋友（李駿傑）！

我估，咁即係代表啲client感受到我有用愛，去寫佢哋嘅作品，兼且合作過程中覺得我份人都唔算話太過乞人憎，所以可以一見呱。係有surprised到我嘅！

而且呢餐飲嘢傾過嘅偈，去到一個位，好笑到想唔永世難忘都唔得。Thank you guys,I really had a great time.有一個moment，我甚至唔記得咗自己已經五張幾，以為自己真係同佢哋同輩。」

Wyman表示花姐反而因為病倒臨時未能出席，祝她早日康復；Wyman又笑言今次倫敦「接客日記」是陣容最鼎盛一次：「#現場嘈到呢 #嘈到我好慶幸自己book咗個比較唔容易撞到熟人嘅地方飲嘢。」

相關新聞：Ian倫敦拍MV 抽空跟黃偉文短敘 陳卓賢MV造型提早曝光

（即時娛樂）