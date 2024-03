跟「鏡仔」倫敦短敘 Wyman感驚喜：現場嘈到呢.... (16:42)

next

MIRROR將於英國時間3月12日,在倫敦The O2舉行巡唱首站,他們除了加緊綵排外,還抽空遊覽,身處英國的黃偉文(Wyman)日前才跟陳卓賢(Ian)見面,今次輪到和另外幾位鏡仔包括姜濤﹑盧瀚霆﹑柳應廷﹑呂爵安和李駿傑短敘。

Wyman講到這張合照的由來:「張相係咁嚟嘅...本來,我只係約咗花姐(黃慧君),倫敦飲嘢。後來佢加吓一個加吓一個,變咗佢一拖二。

於是我就一早按人數book好枱。到飲嘢之前嗰日,餐廳叫我reconfirm張枱,阿花又突然話要再加多一位,咁即係:我+佢+3位。結果,嗰日一共嚟咗5個,以前同我合作過嘅,竟然都有嚟齊,真係一個不漏!(除咗另一位(陳卓賢)要拍MV唔得閒,要約另一個時段)仲加送一位新朋友(李駿傑)!

我估,咁即係代表啲client感受到我有用愛,去寫佢哋嘅作品,兼且合作過程中覺得我份人都唔算話太過乞人憎,所以可以一見呱。係有surprised到我嘅!

而且呢餐飲嘢傾過嘅偈,去到一個位,好笑到想唔永世難忘都唔得。Thank you guys,I really had a great time.有一個moment,我甚至唔記得咗自己已經五張幾,以為自己真係同佢哋同輩。」

Wyman表示花姐反而因為病倒臨時未能出席,祝她早日康復;Wyman又笑言今次倫敦「接客日記」是陣容最鼎盛一次:「#現場嘈到呢 #嘈到我好慶幸自己book咗個比較唔容易撞到熟人嘅地方飲嘢。」

