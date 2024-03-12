前亞視主播變羅天宇「約炮」對象？ 曾子晴轟離譜 無綫發聲明回應 (17:26)

曾子晴在fb貼出打格照，並表示收回之前帖文。（fb圖片）

對於成為羅天宇在劇中的約炮對象，前亞視主播曾子晴曾在社交平台留言轟離譜。（fb圖片/劇照）

無綫劇《婚後事》雖然收視不似如期，但成為網上熱話，近日前亞視主播曾子晴

發現自己成為劇中角色程天暉（羅天宇飾）的約炮對象，她在社交平台發文投訴，還貼出劇集截圖：「會唔會係咁離譜呢？本人從來無玩交友app，TVB無端端拎左（咗）我ig張相 做佢其中一個約炮對象 #婚後事 #羅天宇 #一次過約咁多女 #你好野（嘢）」

今天（12日）無綫發聲明交代事件：「關於公眾對於無綫電視（TVB）在劇集《婚後事》中使用曾子晴女士照片一事的關注，本台已迅速啟動內部調查，以確保所有節目內容的使用均嚴格遵循法律規定並尊重個人權益。在《婚後事》的製作過程中，已確認所有相片均合法取得，且相關費用已向合法的版權持有者或代理公司或稱經理人公司支付。針對曾女士提出的指控，我們注意到她後來所述可能涉及第三方的情況。

我們促請曾女士，在對無綫電視作出公開指控前，應仔細釐清所有事實真相。無綫電視一向致力於遵守版權法律與尊重個人隱私，我們對於保 護創作人權益持堅定立場。若本台節目確實存在未經授權使用他人作品的行為，我們將不避諱地採取必要措施，並對受影響者負起相應責任。」

曾子晴之後在facebook改發一張打格仔照片，她曾寫道：「最新消息：由於事件涉及第三方，正在了解當中，暫先收回貼文，多謝大家關心。」

（即時娛樂）