So Ching退團後罕有受訪 談阿Mo意外後心路歷程：時間會冲淡一切 (16:19)

COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching）去年宣布退出COLLAR，退團將近1年的So Ching之後專心教跳舞班及照顧受傷男友李啟言（阿Mo），她的人生及生活均有變化，So Ching目前專心教班﹑準備跳舞比賽及主理YouTube（YT）頻道，近日So Ching獲邀亮相YouTube頻道「9BoThew 膠保廢」，除了與兩位主持阿寶和Matthew炮製暗黑料理外，還罕談內心世界。

So Ching和兩位男主持炮製暗黑料理，3人都表現得雞手鴨腳，過程相當遴迍又搞笑，而So Ching亦展示笑容，節目後半部，So Ching近2年的心情，尤其是經歷阿Mo重傷後的心路歷程，So Ching被問有什麼目標？她說：「先計劃今年，我唔可以Plan得太遠，成日覺得好多嘢好易會變，想喺YouTube及個人層面上有啲嘢發表或者突破。」

So Ching重見開朗活潑搞笑形象，主持問她怎樣走過這段時間？她說：「主要因為真係時間，老土咁講時間會冲淡一切，以前我唔會信，我以前聽就會覺得：『你實係咁講㗎啦﹗』但我覺得base on呢件事（男友受傷），原來呢一句都真係幾套用到喺裏面。」

對於一些網民留言，主持問So Ching有沒有留意？她說：「老實講我從來都冇睇（留言），除非真係彈到埋嚟，因為我冇開任何通知，冇乜必要我都唔會特別撳入去睇，有啲留言無論好定壞，都會觸發到我嘅情緒，但我想自己stable（穩定）啲，同埋我都唔識佢（指留言者），咁佢真係唔係好識我。」

再追問如果此刻再看到類似留言，能否管理情緒呢？So Ching說：「某一啲情緒係Keep住會有，但大部分（留言）都唔會影響到我嘅原因，係因為我嘅焦點唔同咗，我搵到自己嘅路，我喺嗰條路就算有人話我，其實都未必係話我嗰樣嘢，我追求緊嘅嗰樣嘢，我知道自己追求緊嗰樣嘢就得喇﹗」

回顧兩年，經歷了人生好大的起落，問她有何感受？會否像發了場夢？她說：「我覺得你話發咗場夢，係好貼切，我覺得最大轉變，我個人慢番少少，我一直係好心急嘅人，唔係好諗嘢，簡單嚟講就係冇乜用腦，但去年年中之後開始，慢慢搵番自己生活節奏，知道自己係點樣生活先比較好。（急速成長？）我覺得係，我覺得自己年紀，唔可以再嘥時間，我覺得如果真係鍾意嗰樣嘢，真係要花多啲時間喺嗰件事進步，以前睇嘢會好短視，𠵱家會長遠啲。」

（即時娛樂）