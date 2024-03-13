張鎬濂落選「超星團」認參賽壓力大 指團名LOONG 9特別 (18:10)

談到團名LOONG 9惹熱話，他表示當晚在台上聽到團名，覺得幾特別，代表龍年這9個人也不錯。（鍾偉茵攝）

剛參加完《亞洲超星團》的張鎬濂，今天（13日）現身新城電台，同行的媽媽洪欣指自己只充當助手，故沒有一起出鏡受訪。

張鎬濂表示參賽時給自己太大壓力，賽事完結後整個人也放鬆：「當然不捨得，未能入圍成團亦感可惜和遺憾，不過都替9位勝出練習生開心，大家談好了以後在不同地方也約見面。」他透露在眾多練習生當中，跟區珀豪最老友，只要大家在港就會相聚，像糖黐豆一樣。

談到亞洲超星團9位成團練習生的團名LOONG 9惹熱話，他表示當晚在台上聽到團名，覺得幾特別，代表龍年這9個人也不錯。對於媽媽好友陳法蓉在電影《賭俠》的角色名叫「龍九（Kowloon）」，被網民拿作跟LOONG 9相提並論，張鎬濂笑說：「我有睇法蓉姐姐的演出，但沒有特別記著她的戲名。」

張鎬濂在內地簽約樂華娛樂公司，問到香港發展是否交由媽媽洪欣擔任經理人？他笑說：「媽媽算是我半個經理人，不過太難了，她本身要湊我，做經理人要顧很多事情，等如再湊多一個！」他指10歲妹妹張晞彤很靚女，而且受他影響，視他為偶像，喜歡唱歌和拍片，甚有表演天分，笑言將來可以考慮合組兄妹團出道，但要等她18歲成年，而且妹妹性格害羞，未知她是否想入行發展。

張鎬濂指妹妹當上其小粉絲後，沒有問他拿簽名，卻問他拿錢：「之前她試過問我拿錢，我給了她數百元，不過一星期後她又再問我拿錢，我沒有追問為何要那麼多錢，到總決賽當晚，妹妹帶來禮物送給我，可惜我太忙，她回家前透過媽媽轉交給我，當拆開見到是我最喜歡的動漫Figure公仔，非常感動，我懷疑她用錢買禮物送給我。」

（即時娛樂）