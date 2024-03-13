黃秋生蘇玉華演出《不赦之罪》 George首登大銀幕 演少年強姦犯 (19:26)

George和陳書昕（下圖）在戲中有一場大膽戲。（大會提供）

香港電影工作者總會推出的首季「總會拍電影」計劃，當中的第2部獲選作品《不赦之罪》，日前正式開鏡。

監製廖婉虹、導演林善、導演暨編劇譚善揚、黃秋生、蘇玉華、P1X3L成員歐鎮灝（George）、陳紫萱及陳書昕等，出席開鏡儀式，電影圍繞3位人物，包括由秋生飾演的牧師，蘇玉華飾演的受害者母親，以及由George所演的少年強姦犯，幾位演員讚劇本出色，不過笑言最初對林善及譚善揚首執導演筒非常擔心，而身為影帝的秋生，即場認可他們的表現。

秋生笑指大家擔心兩位新導演，全因被2位青澀外表嚇怕，更即場派定心丸：「我又唔覺得佢哋好新，唔係咩都唔識咁，大家都溝通得非常好，又聰明又聽人講又可以消化得到好多意見，即係我唔使好擔心所有嘢，係比想像中更好同順利。」

蘇玉華表示開拍前曾跟兩位導演見面，印象深刻，很難想像劇本竟出自2位年輕人：「今次的確係好好劇本，呢2個年輕人好尊重我哋兩個老人家，佢哋每一場戲都會埋嚟同你傾，問呢場戲我點處理﹑點樣演，我覺得係好真誠合作。另外我覺得好慶幸，我同秋生一齊演啦，我哋好有默契，本身都係熟絡同合作過。」

兩位新導演亦感謝秋生和蘇玉華前輩參與，譚善揚更指落筆寫劇本時，已經想住秋生飾演牧師角色，多得監製安排，最後夢想成真由影帝演出。林善對於自己剛從演藝學院畢業，就獲得執導長片機會，非常感恩。

3位影壇後輩George、陳紫萱及陳書昕，亦榮幸能夠跟秋生和蘇玉華鬥戲，今次更是George首登大銀幕，面對前輩當然緊張：「我呢半年係有睇好多唔同嘅電影，吸收點樣做，諗住喺實踐嘅時候就發覺，咦，唔係啵，因為秋生哥嘗試去幫我搣甩自己演出框架，令到我每一晚返去，都諗返演出嘅每一場戲，個人好似對做戲通透咗。」

陳紫萱曾上過秋生演技大師班，很開心再跟影帝碰面：「圍讀劇本時再見到佢，並冇想像中咁惡，秋生哥都好調皮。」陳書昕珍惜今次與蘇玉華合演母女機會：「蘇老師好親切好nice，令到我更加容易入戲，對住佢就好自然有媽媽嘅感覺。」

為演好戲中釋囚角色，George換上一頭清爽短髮造型，另外他和陳書昕有一場大膽戲，非常考驗演技，陳書昕指George為投入角色，即使在片場主動與對方溝通都被拒絕， George連忙澄清：「我比較屬於感受型（演員），我要好實在去feel角色的想法，就好多時會抦埋一二邊諗嘢同思考。」

（即時娛樂）