婚後事｜羅天宇轉走搞笑路線 沙灘「裸跑」後留陰影 (14:33)

羅天宇回憶拍攝「裸跑」戲時雖已打底，但現場有很多工作人員，海上亦有不少船駛過，令他有十分難捱的感覺，從此對沙灘有陰影。（大會提供 / 明報製圖）

無綫劇集《婚後事》昨晚（14日）播出的第14集，上半集的敘述視點是天暉（羅天宇飾），標題是「盡情燃燒 不枉此生」；下半集的敘述視點則是善仁（羅子溢飾），標題是「唯有愛 才令人自覺不枉此生」。天暉自從意識到自己愛着靜海Mira（王敏奕飾）後，一直刻意隱藏愛意，留在Mira身邊默默做「守護天使」，不但在Mira被善仁傷害時充當「垃圾桶」，當Mira決定向韋老闆要求預支編劇費用時更全程陪伴，為了成全Mira而賭上6萬港元身家與韋老闆博一鋪。天暉的付出與Mira一樣沒有得到回報，Mira被善仁拋棄後頹廢如泥，他看着自暴自棄的Mira心痛不已，出盡力鬧醒她。二人因而爭執及打架，盛怒的Mira更想撕爛天暉辛苦贏來的40萬港元支票。原本與Mira鬧翻了的天暉，一次偶然機會下路過昔日與Mira經常聚會的大牌檔，再度燃起對Mira的思念。

出名怕醜的羅天宇，在《婚》中一改木獨靚仔形象，飾演傻氣製作人天暉。天暉獲Mira跳入懷送上香吻時，開心到「靈魂出竅」，全身披滿廁紙、手執外賣袋及魚蛋在沙灘上「裸跑」，身上的重要部位被Emoji遮蓋。羅天宇回憶拍攝時雖已打底，但現場有很多工作人員，海上亦有不少船駛過，令他有十分難捱的感覺，笑言從此對沙灘有陰影。他拍攝另一場講述天暉為急着見Mira而狂跑的戲時，雖然畫面只有約20秒，他卻為此在炎熱天氣下全速跑了足足10次共300米，十分辛苦。

談到第4次與王敏奕合作，羅天宇說︰「我哋好有默契，拍攝Bro戲完全冇難度。當然，我現實生活中唔會對佢咁粗魯，我哋係大家有需要幫忙，就一定會幫嗰啲朋友。」談到兩人在大牌檔深情對望的場面，他透露是借位拍攝：「當我真係完全望住敏奕對眼，其實鏡頭take落去會望邊咗，感覺唔係太夠，所以有啲位我係借視線嘅。」

（即時娛樂）