蔡琴擔任《好聲音2》決賽嘉賓 寄語中年追夢者 : 永不放棄 (15:23)

實力派歌后蔡琴將於5月25至26日，在紅館舉行2場《「好新琴」香港站演唱會》，優先訂購反應非常熱烈，演唱會門票明天（19日）於城市售票網網頁及購票熱線公開發售，為方便銀髮族朋友，後天（20日）開始，城市售票網將開放18個售票處，給歌迷親臨購票。

蔡琴的演唱會海報一出，鄭秀文﹑梁詠琪和梁漢文等紛紛轉發表示支持，蔡琴姐知道這件事後感到非常開心，她說：「我收到他們對我的支持，非常的感動，很感謝Sammi﹑GiGi和漢文，以及其他支持我的歌手朋友們，大家也是歌手，疫情期間我們連自己家人也不能見，最痛苦是跟歌迷隔離，我跟他們都是溫柔細心﹑非常熱誠的人，我要用我海報上一句話多謝3位，非常謝謝你們，『愛就是陪伴』。這句話也是我無心之間說出來的話。」

據知蔡琴將於3月底為無綫《中年好聲音2總決賽》擔任特別嘉賓，問她是否已接受邀請？她開心說：「對呀﹗我接受了他們邀請，會到香港作為嘉賓表演，我想我不能把自己看成他們的模範，而是我就是一個中年在追夢的人，我年輕時唱紅了《恰似你的溫柔》，在台灣從20歲紅到40歲，在我那20年當紅時段，差不多尾巴時間，有人找我到世界各地巡唱，尤其到內地演出，當時我覺得他們這些邀約，並未追求演出品質及長續經營概念，未是適當時侯，沒有答應。

4年後我才認識了現在的經紀人伙伴，等到40歲後才展開我的巡唱夢，我跟參加這個比賽的朋友一樣，也是其中一個中年追夢的人，我給大家的建議是：人品很重要，更要放開胸懷，去跟比自己年輕的人合作，像我一樣，當我經紀人的都是比我年輕的合作伙伴，我不在乎他們沒經驗，只要他們能充滿熱誠，好好的做，互相合作就能成功。

最後我要用一個故事，來鼓勵《中年好聲音2》的參賽者，今年奧斯卡提名的電影《泳不放棄》，是真人真事改編，女主角67歲那一年，才完成她的人生夢想，最令我感動是電影最後，女主角筋疲力盡，通過所有痛苦成功了，她一步步終於上岸時，講了三句話：『 永遠不要放棄、不要嫌自己老而不敢做夢、今天做的事能完成，看來是個人成功，其實是整個團體一起成功！』這跟我們表演生涯是一樣的，所以我特別有所感，也想在這裏分享給大家，對所有朋友人生也會有啟發，對《中年好聲音2》參賽者尤其是很好的鼓勵。」

（即時娛樂）