抓住你的衣領｜金荷娜化身韓版新聞女王狙擊惡棍 (16:13)

由金荷娜、延宇振和張勝祖合演的懸疑愛情韓劇《抓住你的衣領》今晚（18日）首播，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」，免費緊貼最新進度。

改編自同名人氣小說，《抓住你的衣領》講述徐貞媛（金荷娜飾）是個事業愛情兩得意的女強人，除了主持人氣時事節目《抓住你的衣領》，也是知名王牌記者，因為致力揭露各種壞人罪行，而深受觀眾支持；愛情方面，她和富二代小說家薛宇宰（張勝祖飾）結婚後，一直過著令人稱羨完美生活。某天她接獲線報，來到一間舊公寓，意外目擊一宗殺人案，她更成為殺害丈夫情婦的疑犯！此時她與刑警前男友金泰憲（延宇振飾）再相遇，2人一同追蹤案件真相時，被捲入巨大的漩渦中。

談到選擇該劇的原因，金荷娜被劇本吸引：「講述故事的方法非常新鮮，這是敘事紮實、沉浸感強的劇本，讓人對下一集非常好奇。」劇中「徐貞媛」為揪住壞人衣領，而不惜一切代價，為了演活「新聞女王」，金荷娜也做了不少準備：「我認為在報道新聞、主持節目時，要以不同語調來表達，為避免遺漏，我一直反覆研究；我也會因應服裝和造型，展現語氣的變化，所有事前準備都很有趣，真的很好玩。」

《抓》劇除了聚焦在徐貞媛追查真相的過程外，劇中她和前男友金泰憲和丈夫薛宇宰的三角關係，也是一大看點，製作方也透露3位演員化學反應十分強烈。

（即時娛樂）