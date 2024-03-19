馮素波憶嬰兒時期1日死7次 曾遭母親遺棄 靠叔叔救回一命 (17:46)

79歲馮素波（波姐）早前透露過年前已約滿效力30年的無綫（TVB），回復自由身。出身於演藝世家的她，父親是60年代粵語電影演員兼導演馮峰，她有10名弟妹，馮寶寶是她同父異母的九妹。離開TVB後的波姐，原來正計劃推出自傳，她近日（17日）在其網上頻道分享小時候12歲前的童年經歷，透露出世後非常虛弱，多次命懸一線，更曾因此幾乎被母親遺棄。

波姐透露其名字「素波」，取自其廣州出生地點廣州「素波巷」。她解釋父親年輕時要穿州過省演出，母親怕被丈夫問起孩子在什麼地方出世時會忘記，於是就以出生地點為子女取名。波姐說她跟出世後不久就夭折的兩個家姐一樣，甫出世就有「急驚風」這病症，曾「1日死7次」。她回憶︰「我媽媽講俾我聽，我出世嘅時候有『急驚風』呢個症候，1日可以死7次。 你哋聽過未呀？ BB仔可以死7次。唔係淨係我媽媽講，我阿叔阿嬸個個都話︰『你條命幾硬，1日死7次，幾多人先至湊大你。』何謂死7次呢？原來我一抽筋就縮埋晒個人，唞唔到氣，塊面變晒白色，佢哋就要諗辦法救我。嗰陣時就靠我媽媽啲長輩點着油燈，吹啲火埋去我塊面度，等個BB『紮』起。咁就救1次，1日要救我7次。佢哋見我唔郁，又倒啲油落隻手度捽，捽到㷫就焗我肚臍、背脊、膊頭等位置，靠佢哋手掌嘅暖打落BB個身度，佢啲脈搏就起番，就係咁樣救我。」

波姐表示其病况一直沒改善，當時母親抱住她跟隨父親的戲班到不同的鄉村演出，因村民迷信，有時要瞞着不讓人知道她的存在，有時就要祈福拜神。波姐續說︰「當時村啲人有啲迷信，成日抱住一個將死嘅細路哥去鄉下做戲，又要拜神又要祈福。有一日，我媽媽想丟低我。當時我媽媽只有21、22歲，佢話要湊住一個成日病嘅BB，帶畀咁多人唔方便，有時去接戲又要瞞住嗰度啲鄉親父老。都就嚟死囉，佢就將我放咗喺牆邊角落位，搵塊布包住我。如果有福嘅，就有人執到我去養；如果唔得，就由得我自生自滅。我媽媽就行咗出去，但我阿叔覺得我未斷氣，唔忍心，返轉頭抱起我。佢話孭起我，我死咗都唔知，於是就跟咗戲班出去。後來，我阿叔發覺我唞唔到氣至會抽筋。當時我阿叔只有10幾歲，佢發現我個鼻入面有好多鼻屎，佢就用口幫我啜咗好多青色鼻涕出嚟，咁我就唞到氣。」

波姐1960年代從母親及叔叔口中得知這些事，曾問母親當年為何那麼忍心要丟低她。波姐續說︰「佢話喺我之前，佢都死咗兩個女，都係因為抽筋呢個病症而死，輪到我已經係第3個。佢覺得佢後生，當然係愛情偉大，唔想爸爸被人批評。佢覺得自己仲有得生，所以就將我丟低。 我阿叔就覺得我係一個生命，我都未死，到我真係斷氣至丟低我都未遲。如果我沿途死咗，佢都希望搵個地方葬咗我。」波姐被叔叔救回一命，直至有次家人到一條村演出時，契姨向一名中醫請教，最後將切了片的人參煮給她吃，才令其病情慢慢好起來。

（即時娛樂）