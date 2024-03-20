林奕匡孖黃妍葉巧琳登TFT唱新歌 壓力爆煲各有減壓妙法 (18:05)

今次是Phil、Cath及Mischa首度合作，但已經要挑戰TFT的一Take過錄音。（大會提供）

林奕匡（Phil）演繹過《高山低谷》10周年版本後，聯同師妹黃妍（Cath）及葉巧琳（Mischa）現身日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT），3人帶同最新作品《藝術與科學》登場，日本方面亦宣布，有關短片今日（20日）香港時間晚上9時於YouTube首播。

過去從未有海外歌手會在TFT獻唱全新作品， Phil見機會難得，就想到要寫一首好玩的作品，並找來Cath與Mischa首度合作，3個人音域不一，Phil揀了一首原本為Solo的Demo，再調校音調，令他們適合去唱，再由黃偉文（Wyman）填詞，道出男女雙方截然不同愛情觀。曲詞兼備，3人埋首苦練，除了在香港時到監製Edward Chan的錄音室練歌外，他們抵達日本後，亦租借當地錄音室練習，工作人員預備了TFT錄音室內選用的器材，讓他們熟悉操作。

今次是Phil、Cath及Mischa首度合作，但已經要挑戰TFT的一Take過錄音，雖然本身份屬好友，還要多番練習，務求練出默契。Mischa透露練習過程：「我同Cath一齊唱嘅部分，需要大家一齊去決定一啲Phrasing，邊個長邊個短啲或者要斷開，都係一齊決定。」

此外，就是他們各有獨特風格，今次合作，反而突出各人歌唱特色，Phil說：「我哋用自己最自然演繹方式去唱，透過唱歌突顯自己個性，好似Cath柔情啲，Mischa相對就比較爽朗，我就以男性角度表達歌曲內容。」Cath亦補充：「因為準備時間唔算長，我哋都係用本能多過用新方法，同埋練習時Edward Chan一直喺度，我哋嘗試用唔同嘅聲線去唱，Edward聽到覺得得意，都會建議我哋錄音時，可以用某種唱法。」

3人準備充足，在旁工作人員也提點小禁忌，例如Phil被提醒事前不要喝汽水，因為只會錄一次，錯過就沒有下一次機會；不過即使已做足準備，3人在拍攝前一晚，仍然緊張到不得了，各人以不同方式減壓。Cath留在酒店房閉關，不見任何人兼養聲；Phil同樣留在酒店房，但選擇繼續練唱，聲浪更大得連隔籬房的Cath和Mischa都聽得到；Mischa則因為壓力太大，本來留在房間的她，最終跟同事出去食飯減壓。

（即時娛樂）