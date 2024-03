環球男歌手周殷廷(YAN TING)將於5月14及15日,在九展Star Hall舉行《WHO IS YAN TING LIVE 2024》,亦是YAN TING首個個人演唱會,門票今天(20日)優先訂票,秒速售罄,周殷廷感謝樂迷支持,並在社交平台發文:"Thank you SO MUCH for your support. Sold out under a minute is absolutely insane. Mad love everyone.(感激你們的支持,能於一分鐘內售罄實在太瘋狂,愛死你們)"YAN TING隨即現身Telegram派福利,並感謝樂迷支持。

(即時娛樂)