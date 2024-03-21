陳卓賢相信一見鍾情 性格由內斂變活躍 重視每位Hellosss (18:52)

MIRROR全員早前接受鄭裕玲（Do姐）主持的YouTube頻道《The Do Show》訪問，宣傳快將上映的新戲《12怪盜》。節目昨晚（20日）播出，Do姐搜集了逾4000條問題，全都是鏡粉問MIRROR的問題。

陳卓賢（Ian）日前因為一句說話，觸動英國Hellosss（粉絲暱稱）神經，事後Ian在TG撰長文道歉，並抒發感受，盼大家不要過分解讀說話的意思。

在Do姐的節目中，Ian曾因為粉絲寫了一句「要相信自己」，令平時表現冷靜的他也哭出來，問他為何以前缺乏自信？Ian說：「畀人鬧得多啦，我諗係入行後同以前做運動員心態好唔同，運動員心態好簡單，贏就贏﹑輸就輸，但入行後有好多被動因素，例如以前做運動員時，自信係來自於規則已定好，練嘅話就進步，進步就會打得好，打得好就會贏，但入行後所有事情唔係自己主動控制，呢樣係好主要因素。（現在看開了？）好啲，過去呢幾年成長唔少。」

Ian在社交平台表現較1﹑2年前活躍，跟成員互動，特別在TG群組，令粉絲更感到他重視和愛惜每個支持者，為何有這麼大轉變？Ian回應：「一向都好重視佢哋，Day One識佢哋已經好重視，只不過我個人同埋我成長家庭較內斂，好少表達愛，喺屋企都係，好少表達愛意及傾偈，情感比較收埋﹑內向啲，𠵱家打開咗少少，以前會覺得如果我係愛惜同重視粉絲，我放喺心入面，默默做一啲行動畀佢哋知道就可以，但原來有時冇咁易察覺到，有時要適當言語上表達，大家會易接收啲，每人嘅love language唔同，我表達方式一啲微細行動去關心你，但可能有啲人表達方式係用語言，要同你講掛住你﹑鍾意你，我覺得咁樣做咗之後，大家嘅關係及連繫再強咗。」

問Ian是否相信一見鍾情？他說：「我係信一見鍾情，偏向一見鍾情多過日久生情。因為我覺得有時好靠感覺，我係好靠感覺嘅人，當你第一眼見到嗰個人時候，其實大約做到你能唔能夠同對方發展，又或者想唔想再同佢加深了解及認識，可能係第一眼對眼時，有少少觸電感覺。（但都要相處嘅？）都要相處嘅，但有啲人相處時係減分制，比如可能認識咗某一個人，佢好多行為令你減分，但我唔係嗰種，第一眼認識佢，對佢好有興趣時候，之後好包容佢嘅缺點。」

另外，楊樂文（Lokman）被問到如果不當MIRROR隊長，可由哪位成員接班？Lokman揀Alton（王智德）﹑Stanley（邱士縉）和Jeremy（李駿傑），Lokman說：「每個人叻嘅地方唔同，Alton頭腦清晰﹑講嘢好叻﹑佢可以將所有事情整理好好；Stanley好有責任心，好鍾意激勵大家；Jeremy好細心，可以將啲事情打理得好好。」問到誰不適合當隊長？Lokman則鬧着玩表示：「我夾硬講，姜濤囉﹗因為...經驗淺，佢有好多嘢要處理，會focus自己多啲，諗好多思考性嘅嘢。」

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（即時娛樂）