Edan稱新戲有1.2億票房 叫MIRROR曬「八月十五」 陳瑞輝跟女友穩定交往 (19:59)

MIRROR接受鄭裕玲（Do姐）主持的YouTube頻道《The Do Show》訪問，節目昨晚（20日）播出。Do姐讀出鏡粉的提問，她代粉絲問呂爵安（Edan）有沒有覺得自己會成為MIRROR之中的大贏家，會成為將來的劉德華和古天樂？AK先插嘴：「你啱啱唔係話自己早已經係『呂德華』？」Edan聞言說：「首先我覺得冇話乜嘢贏唔贏，因為大家呢一行要Achieve啲乜嘢係唔同，大家都鍾意表演，一齊去搵自己方向發展，如果問我，我當然希望可以一路做落去，但呢行好難講，好多嘢好突然同埋控制唔到，如果有機會可以不斷...有朝一日我哋可以成為前輩，當然係好開心嘅事。」

Edan曾表示若電影《盜月者》收4000萬票房，便會露「八月十五」，Do姐問他若《12怪盜》達到哪個票房指標會有福利：「Fans問會唔會露出12個『八月十五』？」Edan笑說：「本身嗰次訪問係開玩笑。」AK又插嘴：「如果係嘅話，你自己騷12次（八月十五）好喇，唔好拉我哋落水。」Edan續說：「如果《12怪盜》有1億2千萬票房，就12個騷『八月十五』。」

有粉絲讚Edan一表人才，是否沒有合適對象？Edan說：「目前未遇到囉，我哋就嚟30歲喇﹗我覺得遇到啱嘅另一半好常，但𠵱家狀態始終有好多因素影響，我會諗好多嘢，可唔可以喺一段關係投入到，可以花好多時間建立感情關係，暫時未必能做到。」

陳瑞輝（Frankie）早前大方承認戀情兼放閃，問到是否處於穩定交往？Frankie說：「係嘅﹗穩定交往當中。我大方放閃係費事隱瞞大家，因為大家都會明白，有時有啲嘢唔講，人哋覺得你呃佢哋，有時大方承認又話高調，我覺得對住自己同女朋友嘅話，就大方承認佢囉。（對組織家庭有乜憧憬？）我未諗到咁深入，暫時同家人及女友相處都係生活上彌補大家情緒及照顧到大家，其實呢個係好舒服及健康關係。」

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（即時娛樂）