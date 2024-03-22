中年2｜觀眾最愛好聲音大獎投票走勢 譚輝智暫時領先 (15:34)

無綫《中年好聲音2》將於周日（24日）舉行決賽，7強參賽者安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔和沈宗賢爭奪總冠軍。當晚除了肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻5位固定評審，楊千嬅亦加入評審之列，家庭觀眾則可透過網上投票選出心水選手。「台灣金曲天后」蔡琴將擔任表演嘉賓。

決賽將分成兩個回合進行，7強選手將在首回合各自演出慢歌、快歌各一首。綜合專業評審評分及觀眾投票後，能晉級第二回合的選手將獻唱自選歌曲，爭奪冠、亞、季軍殊榮。節目組今天公布決賽歌單，分別為《別怕我傷心》、《蜚蜚》、《想說》、《心仍是冷》、《寂寞的男人》、《三天兩夜》、《但願人長久》、《衝口而出》、《暴風女神Lorelei》、《玩火》、《屈到病》、《愛是懷疑》、《冬天裡的一把火》及《眉飛色舞》。「觀眾最愛好聲音大獎」網絡投票截至昨天（21日）中午12時正，頭三甲走勢暫時分別是譚輝智、古淖文和黃劍文。

TVB官方社交媒體平台有關《中年2》的影片總播放量（截至2024年3月20日）達5969萬，總互動量達349萬次。根據「TVB綜藝」Youtube頻道數據所得（截至3月21日早上10時），「點擊王」頭三甲分別是譚輝智、安雅希及古淖文。譚輝智個人單曲及合唱歌曲總觀看次數破485萬次，其中《歸來吧》的觀看次數逾75萬次，成為所有參賽者單曲之冠。

安雅希的點擊率排第2，其個人單曲及合唱歌曲總觀看次數逾460萬，她共有3首歌的觀看次數超過60萬次，分別是74.2萬的《給自己的歌》、73.8萬的《如願》（與支嚳儀合唱）和67.3萬的《今生今世》。點擊率排第3的古淖文，個人單曲及合唱歌曲總觀看次數逾323萬，當中《盼望的緣份》的觀看次數有46萬次。他上集與谷婭溦合唱《Bad Boy》，獲得95分平了最高分紀錄。

（即時娛樂）