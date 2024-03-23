汪小菲二度闖徐熙媛豪宅遭帶回警局 揚言要告發前妻濫藥 (14:39)

汪小菲第一次在前妻大S的豪宅下吵鬧完離開後，在微博揚言「物業費是我給的。」（汪小菲微博圖片）

台灣女星徐熙媛（大S）與內地商人前夫汪小菲近日再爆爭拗，連日來隔空開火。昨天（22日）原來是兩人當年結婚的日子，人在台灣的汪小菲情緒不穩，中午時疑酒後在網上開直播狂爆粗罵人，下午5時許又跑到大S入住的信義區豪宅地下門口大吵大鬧，更驚動警員到場。台灣《自由時報》報道，汪小菲看到警察後情緒逐漸平復，向警方表示只想來看家人，沒其他意思。大S知道後就讓家人下樓與汪小菲見面，汪小菲與家人聊了幾句後便離開。警方指於汪小菲未有其他踰矩行為，因此未將他帶回警局或逮捕。

豈料，汪小菲昨晚8時半再次衝到大S豪宅，情緒激動，最後被警方帶回警局。警方表示沒想到汪小菲會再次出現，並指汪小菲沒脫序失控行為、身上沒酒味，認為他的行為跟酒醉沒關係，不是造成他失控的原因。報道指汪小菲進入警局後，警員開始準備報案程序，但還未開始做筆錄，汪小菲就兩度跑出警局接受傳媒訪問。

汪小菲強調他不是因為有犯罪才到警局，說他之所以走到這一步是因為大S故意不讓他見家人，踩到其底線，令他忍無可忍。汪小菲揚言「不想讓我的家人，在那種環境下成長」，因此要實名告發大S及其妹妹徐熙娣（小S）長期濫藥。他指大S透過第三方的證件去購買沒經過醫生開處方籤的藥物，吃完藥有幻覺，用高爾夫球桿、用刀、空酒瓶打他、捅他，大S第二天全部忘記。汪小菲強調他3年來第一次實名檢舉她，相信台灣的司法，可以給他一個合理的結果。汪小菲第2次做完傳媒訪問後，走到一旁接了一個電話就突然離開，警方亦不知道。

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（即時娛樂）