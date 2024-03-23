汪小菲超皺Tee索價逾4000元 接神秘來電即放棄報案離開 (17:46)

汪小菲在警局稱要舉報大小S期間，接到一個神秘電話後即放棄舉報及離開，不少網民估計這個電話可能是大小S母親打來的。（自由時報圖片）

目前人在台灣的汪小菲昨天（22日）兩度衝到前妻徐熙媛（大S）入住的豪宅樓下大吵大鬧，晚上被警方帶走後又聲稱要實名告發大S及其妹妹徐熙娣（小S）濫藥，惟後來接了一個電話卻說不報案了並逕自離開。大S隨後透過代表律師發聲明，稱有心人士不斷誤導，言論侵害其名譽。警方事後表示汪小菲沒完成舉報流程，指他在過程中接了一個來電後便說不報案及離開，等於根本沒舉報，認為他闖豪宅、進警局等連串動作引起媒體注意的背後動機，不是真心想舉報大小S，可能只是希望外界知道他在過去這段婚姻裏有很多難處。

不少網民估計那個令汪小菲放棄舉報及離開的來電，可能是大小S母親打來的，他們認為S媽在事件上一直公正不偏頗，對前女婿毫無怨言，但也有網民認為整件事都是汪小菲自導自演。

汪小菲昨天身穿的超皺、殘舊上衣也成為網民焦點。有網民及後翻查資料，指汪小菲身上的Tee出自國際品牌YSL，價值新台幣18500元（約港幣4526元），令不少人傻眼。有網民指汪小菲中午在家直播時，身上的衣服還是好好的，兩次跑到前妻家後就變成皺巴巴及破破爛爛的，估計是因為他在過程中發生肢體衝突。

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（即時娛樂）