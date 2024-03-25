中年好聲音2｜譚輝智被指揀錯歌失冠 親解唱《記憶棉》原因 (15:44)

顏米羔亦對賽果感滿意，只是較不滿意自己在開場的時候，因狀態好緊張。（劉永銳攝）

譚輝智（左圖）比賽過程一直分數高企，可惜在最終回合自選唱MC張天賦《記憶棉》，連肥媽也質疑他「玩嘢」，惹來「揀錯歌」之說。（劉永銳攝）

無綫《中年好聲音2登峯之戰》昨晚（24日）舉行，古淖文勇奪冠軍，並捧走價值逾40萬寶石咪高峰，開心得激動落淚；另外兩位大熱譚輝智和顏米羔，則分別屈居亞軍及季軍，譚輝智兼得「觀眾最愛好聲音大獎」。

賽後3甲一同受訪，冠軍古淖文表示估不到自己會得到評判爆燈滿分，看到分數時有唞不到氣感覺。問他是否覺得整晚發揮得好好，他直認叫爽：「最後唱《Feeling Good》首歌時，好興奮又好爽，從未試過唱得自在和舒服，興奮到腎上腺飆升。這歌我好喜歡，卻是第一次唱，希望讓觀眾知道，參賽以來我都感覺好好！」古淖文不想父母舟車勞頓從澳門來電視城，反而留家舒服看電視更好，因此只有朋友來支持。

亞軍譚輝智獲富爸爸及太太到場打氣，比賽過程一直分數高企，可惜在最終回合自選唱MC張天賦《記憶棉》，連肥媽也質疑他「玩嘢」，惹來「揀錯歌」之說，導致大熱倒灶只得亞軍。譚輝智解釋一直不覺得自己是大熱，他最初已看好顏米羔，又讚古淖文有巨星風範。被指因揀錯歌才落敗，譚輝智說：「沒所謂，我是有點自私和任性，想唱自己鍾意的歌，我OK的。」

他提起跳唱《屈到病》，是參賽以來練得最久，未知網民已火速截圖放上網。他說：「我揀此歌是因為囝囝，當時在家播歌，不知為何他一聽就狂笑，更笑到碌地，於是我就決定一定要唱此首歌。」

他笑言跳舞當搞gag是可以，但不敢當跳唱歌手，偶爾一次或Mood到才會表演，古淖文和顏米羔即讚他是「中年好聲音2的舞台王者」。譚輝智又謙稱從不是受歡迎的人，不清楚為什麼獲很多網民投票給他，但仍感謝大家。

3人表示已跟無綫簽經理人合約，顏米羔亦對賽果感滿意，只是較不滿意自己在開場的時候，因狀態好緊張。

（即時娛樂）