美女與純情男｜林秀香造型百變 智鉉寓潛入片場取經 (21:54)

由林秀香和智鉉寓主演的《美女與純情男》於前天首播，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」無縫緊貼劇集進度。

全新周末韓劇《美女與純情男》講述朴導蘿（林秀香飾）自幼投身演藝圈養家糊口，入行逾15年的她，現時貴為韓國一線女演員，某天她受母親醜聞牽連而跌落神壇，此時她在電視劇拍攝現場，重遇初戀、熱血副導演高必勝（智鉉寓飾）；在男方的鼓勵下，導蘿重新振作，2人在朝夕相對下重燃愛火。

智鉉寓時隔2年再度亮相周末劇場，過去他曾以周末連續劇《紳士與小姐》勇奪「KBS演技大賞」的最高殊榮「大賞」而人氣急升，今次他再跟知名編劇金始慶合作，據悉他為演好副導演一角，開拍前更「潛入」幕後做功課：「為了體驗副導演生活，我每天都會到電視台上班，除了觀察他們一舉一動，我也會以工作人員身分，出現在拍攝現場。我認為高必勝是充滿魅力的人，他為自己夢想而努力生活，也是充滿愛的人。」他亦透露編劇是他接拍該劇的一大原因：「能夠被編劇邀請飾演另一個角色，對於演員來說是感激的事。 」

劇中飾演知名明星朴導蘿，同為演員的林秀香份外投入：「我比任何人都更了解導蘿作為演員的困難和情感，她從小就為家庭努力，有很強責任感，也誠實地表達自己感受。」

日前劇組釋出多張「朴導蘿」時尚造型照，大讚林秀香形象百變，她笑言：「因為要展現出明星外貌，我在造型上花了不少工夫，希望看起來漂亮又迷人。

（即時娛樂）