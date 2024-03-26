福祿壽訓練學院｜「翻版」巨星雲集 關嘉敏變妝冇人認得 吳兆麟擔心形象盡毁 (13:51)

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》，將接棒《中年好聲音2》推出。經過逾半年招募，製作組在數百名海選參賽者中，揀選50位別具扮嘢潛能入圍者，接受福祿壽調較。50位入圍者中，除了本地薑，還有來自內地及澳門等選手，當中一半是素人、一半是藝人；眾人先後要在初選及第二輪面試中脫穎而出，才有資格在首兩集首輪競賽亮相。

由於首輪競賽以「盲選」方式進行，為保持神秘，製作組未有公布50位入圍者身分，據知單是入圍藝人已相當多元，除了有葉泓聲（Gordon）、還有關嘉敏、吳兆麟（Alan）以及伍韻婷（Juliana）等。

今日（26日）製作組發布50位入圍者（49個單位）代號，分別為「行走的CD機」、「新會華Dee」、「還珠攻略」、「廣州暴龍哥」、「大灣區梅姐」、「古惑包皮」、「四捨五入王祖藍」、「臨時郭富城」、「人肉變聲器」、「張繼馬利」、「中山曾比特」、「澳門萬朱莎華」、「鬚根吳君如」、「女版阮兆祥」、「醬爆古天樂」、「Lowbud大熱」、「長洲喜劇王」、「西貢籮記」、「扮聲勁過李思捷」、「鴨脷洲霑叔」、「葵涌阿Rain」、「大埔扮嘢王」、「王祖藍必選」、「沙田詹瑞文」、「勁高寧」、「友台藝人」、「少女肥媽」、「許志家駒」、「屯門王傑」、「一人扮嘢之境」、「山寨都敏俊」、「變聲歌神」、「星爺接班人」、「球王B朗」、「大坑小G」、「買一送一」、「堆填區小龍女」、「老翻林峯」、「元朗劉華」、「HK MR. Bean」、「中女西面」、「深井張國榮」、「鬼王菀之」、「光B女」、「我愛林峯」、「古巨軒」、「一人Avantgardey」、「收縮舞王」及「選美冠軍」。

為公平起見，製作組事先強調無論是面試或是首輪競賽，均不會提供任何物資或是人力上支援，換言之無論藝人或是素人，要突圍都要絞盡腦汁在自己能力應付範圍內做到最好。對此有份參賽的關嘉敏、Gordon、Alan及Juliana受訪時，均坦言在造型上花了不少心思！

Gordon為了向鍾情的跳唱偶像致敬，不但苦練勁舞，更動用大量人情卡：「今次面試片無論音樂、剪接同effect都係朋友幫手做，另外有4位只係收咗車馬費幫我跳舞嘅Dancers，仲有幫我搵呢四位Dancers、同幫我fine tune隻舞嘅同門師兄弟，好多謝呢班一直以嚟陪伴住我嘅戰友。」至於Alan則找來《全城一叮》好拍檔黃瀅仴幫忙化妝，並與好友劉倬昕（Sam Lau）拍住上面試：「啲衫同道具都係我哋喺網上買完返嚟再整，挑戰都幾大，我都好擔心出街後，自己形象會被摧毁。」

關嘉敏坦言為首輪競賽造型花了不少心思，很開心獲好友支持：「身邊好多朋友都好興奮、好願意去幫我，同埋專登搵人做咗件同嗰個人嘅招牌Look一模一樣嘅衫，成本都高，但我冇理、因為只係想一心做好件事。」

關嘉敏表示單是化妝已花3至4個小時，笑言最開心是化了妝後，現場幾乎沒人認得她。選擇以經典電影《功夫》中的包婆造型面試的Juliana，希望能藉參賽突破自己：「呢個角色好iconic，同埋好粗魯同好霸氣，我都想Show畀人睇我扮到呢一面。佢個造型都算易，只要有煙、同埋我屋企又咁啱有條類似嘅裙，佢個頭係我用自己嘅頭髮卷出嚟。」

據知，素人方面實力亦出眾，其中一名參賽者阿昭，由面試到打入首輪競賽期間，均以low budget成功震撼幕後工作人員及3位導師。製作組公開阿昭模仿汪明荃（阿姐）跳唱《熱咖啡》面試相，造型令人眼前一亮，當中「星級客串」亦甚為爆笑！阿昭受訪時，坦言整個造型前後花費不足200港元，並笑言星級客串是重點：「汪阿姐咁重量級，我可以模仿到佢三生有幸。阿姐嘅《熱咖啡》相信好多人睇過，再由我扮佢相信反差會大啲，亦希望爆笑啲。」

（即時娛樂）