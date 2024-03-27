《12怪盜》首映禮 姜濤盼MIRROR拍競技題材電影 Lokman籲粉絲安全至上 (22:24)

MIRROR全員今晚（27日）現身太古城中心，出席電影《12怪盜》首映禮，陳卓賢（Ian）之前在英國舉行演唱會時，順道為新歌拍MV，他說：「英國天氣變幻莫測，由於全日下雨，拍不到原本感覺，但出來的的tone和mood也不錯，MV女主角繼續柏安妮女兒Natalie，但她沒去英國，只在香港拍攝，MV已完成，正等待推出。」

今晚大批粉絲迫爆商場，而眾多粉絲中，以姜糖（粉絲暱稱）嗌得最大聲，姜濤表示不知道，希望粉絲嗌《12怪盜》大聲一點。提到粉絲為見他們，一星期前已在商場紮營，有粉絲在馬路守候，情况險象環生，隊長楊樂文（Lokman）明白粉絲想見他們，亦知他們辛苦，但安全第一，亦希望粉絲溝通一下，讀完書才輕鬆出席，別浪費太多時間。

姜濤表示若電影票房成績理想，希望12子再合作，拍一部以競技為題材電影，又或者拍劇集，邱士縉（Stanley）說：「拍足球隊，我做教練，負責指他們練習。」柳應廷（Jer）表示為答謝粉絲支持，跟粉絲一齊拍第二集；李駿傑（Jeremy）表示開Live唱歌派福利。

沈殷怡擔任首映禮司儀，毛舜筠、孫慧雪（雪雪）偕老公及大仔到場支持，雪雪表示：「兒子話要睇戲。（鏡粉？）佢見到咁多人嗌啲哥哥（MIRROR），心情好興奮。」她透露復活節舉家到京都影全家福，她說：「去9日，挑戰人體極限，因細仔仲細，上個月去新加坡，大仔見到我哋全程抱細佬，有啲呷醋，要我抱，全程就好似舉重，練到手瓜起𦟌。」

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（即時娛樂）