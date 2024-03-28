黎明詩離世｜90年代玉女歌手離婚後出櫃 認戀同性密友 (14:40)

1990年代的玉女歌手黎明詩，曾是不少男士心目中的女神。不過，她只出過6張個人唱片後就淡出，1998年結婚後更退隱，直至2017年才短暫復出，宣布已離婚及公開其同性戀者身分。（資料圖片 / 明報製圖）

淡出娛樂圈多年的90年代偶像派歌手黎明詩，今天（28日）傳出在睡夢中離世的消息，終年58歲。

黎明詩的父親是粵劇演員黎家寶，其中一名弟弟是商台DJ黎榮業。黎明詩1歲時隨母親到英國，4歲時回港跟隨父親，至中二再返回英國升學，與再婚的母親生活。1986年，她回港放暑假時被星探發掘，拍攝飲品、護髮素等廣告，未幾又獲邀參演首齣電影《代客泊車》；她又曾與妹妹一同參加首屆英國華埠小姐，分別獲得亞軍和季軍。黎明詩與家人回流香港後，曾到新藝城當製片助理，為《長短腳之戀》尋找拍攝場景，也有繼續拍廣告及唱和音。

1987年，黎明詩參加無綫電視新秀歌唱大賽，1988年再參加亞洲電視的亞洲太平洋歌唱大賽，之後正式加入娛樂圈，拍攝過《霸王花》及《獄中龍》等電影。1990年，她簽約百代唱片，翌年推出首張個人專輯《Besame》並獲金唱片成績。黎明詩該年在樂壇頒獎禮上獲得多個新人獎，因樣子甜美、形象健康，被封為「玉女歌手」。

1990年，黎明詩與張立基合唱歌曲《異性相吸》，她負責的說唱部分「真係嘥心機，日日送花嚟，點樣先心死？快啲返屋企，本小姐冇你咁冤氣，唔該你啦張立基」，成為當時街頭流行的口頭禪。除了唱歌，黎明詩也有拍攝港台劉家傑主持的教育節目《英語遊蹤》，亦有亮相無綫的旅遊節目。1994年，她推出最後一張個人大碟《真的掛念您》後便淡出，在樂壇短短數年，較為人所熟悉的歌曲有《停不了的愛》、《敢恨敢愛》、《無條件的愛》以及《Goodbye My Love》。

1998年，黎明詩與銀行高層Eric Fung結婚，婚後主力照顧家庭，惟兩人於2004年離婚。2017年，退隱多年的黎明詩公開自己的同性戀者身分及承認有同性密友。她曾獲邀亮相歌唱節目《流行經典50年》，相隔23年再在幕前獻唱歌曲《敢恨敢愛》，後來又跟胡渭康、林利、文佩玲、何婉盈、莫鎮賢等演出《我們的主打歌演唱會》。

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（即時娛樂）