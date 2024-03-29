李佳芯出席職訓局活動 照片遭官方fb強行P走惹網民不滿 (15:44)

李佳芯（Ali）2019年疑因被捲入政治風波而遭無綫雪藏，多部本來有份主演的劇集被換角，其後被安排主持綜藝及旅遊節目，自2021年開拍的《有種好男人》後，直至近日才再入劇組拍攝新劇《麻雀樂團》。她去年出席《萬千星輝賀台慶2023》時，更被無綫在內地的「埋堆堆微博視訊號」打格仔阻止出鏡。近日，Ali與林家棟一同獲邀出席職業訓練局（VTC）講座，活動照片被VTC放上官方fb，半小時後整個帖文被刪走。VTC及後再為活動出Post時，李佳芯已在照片中被消失。

官方將兩張9成9相似的嘉賓大合照合而為一，兩張照片的部分相中人表情不同，令人以為是兩張照片，Ali沒有影其中一張大合照，但細心看就會發現眾人的身後背景有異。照片由左至Ali站着的部分被裁走，餘下部分就跟另一張9成9相同的大合照連接上，成功將李佳芯裁走。

有網民在fb群組「文人多說話」上載原圖及Ali被強行P走的照片，以及Ali在活動上跟林家棟的照片，留言︰「今日李佳芯去咗VTC做講座，VTC fb出咗兩次post，第一次出咗半個鐘刪post，第二次成個李佳芯俾人p走左......」事件被公開後，大批網民留言指VTC的做法不尊重人，與其這樣當初就不如不邀請Ali出席活動。VTC的官方fb後來已刪走帖文。

VTC今日在官方fb上載與浙江省教育廳簽訂合作備忘錄的新Post，被大批網民留言追問為何要P走李佳芯，又讚他們的P走李佳芯技術一流，詢問有沒有相關課程及學費等資料。

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（即時娛樂）