Mayanne小喇叭｜麥美恩請教如何脫單 聽完答案表現冇癮 (17:21)

麥美恩（Mayanne）主持的清談節目《Mayanne小喇叭》，今晚（29日）一集主題是「出櫃後的仔仔們」，請來王賢誌（Vinci）和真人騷《仔仔一堂》的Carson、Howard以及Juzco擔任嘉賓，分享Gay界秘聞。

Mayanne講到坊間有指仔仔們自帶「測Gay雷達」，4位嘉賓異口同聲認同，Juzco說：「有啲好鍾意做Gym，會Post啲健身相喺Ig。」穿低胸背心晒肌的他即被同場其他人「調戲」，Juzco說：「我做Gym咁辛苦，唔係唔影畀自己睇吓嘛？」Vinci聞言窒他：「你唔係畀自己睇吓，係畀人哋睇吖嘛！」Mayanne摸住Juzco的胸肌說：「係大嘅，大過我囉！」談到仔仔們的類型，眾人透露有大隻靚仔的「狼」、留鬚肥壯的「小熊」，還有一種叫「蝦」。Mayanne聽完Juzco的講解後嚇到O嘴。

助理主持曾展望（GM）講到有仔仔朋友曾成功幫他追女仔，Juzco自豪地說：「我有幫過女仔朋友追仔，之後仲結埋婚！」仍然單身的Mayanne即時向他請教，並拋出例牌問題「咁我爭啲咩」。Juzco靜止數秒後笑言：「差咁一個會欣賞粗魯女仔嘅男仔！」Mayanne表現冇癮，Vinci提議帶Mayanne蒲Gay吧：「嗰度有機會識到直男，試過有女仔朋友搵到真愛！」

（即時娛樂）