瑪嘉烈與大衛系列 絲絲｜鍾雪瑩區嘉雯登場 為主角生活激起浪花 (19:12)

《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》第4集「出發點」以雙線並行方式展開。Diamond（衛詩雅飾）再一次經歷分手後，仍想在香港找到自己的歸屬感。她到處尋找新住處，並與大衛（陳湛文飾）成為樓上樓下的鄰居，展開溫馨近鄰的生活。瑪嘉烈辭職後尋找新方向，在插花上發現自己的天分，奈何得不到心上人的賞識。（大會提供 / 明報製圖）

ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》昨晚（28日）播出第4集「出發點」，劇情以雙線並行方式展開。Diamond（衛詩雅飾）再一次經歷分手後，仍想在香港找到自己的歸屬感。她到處尋找新住處，並與大衛（陳湛文飾）成為樓上樓下的鄰居，展開溫馨近鄰的生活之餘，也想找到屬於兩人生活的小樂趣，一起學打保齡球。大衛在樓上細心照顧那棵代表Diamond的鑽石玉露多肉植物，Diamond在樓下呼喊大衛下樓吃她親手焗的蛋糕。兩人在這些如絲細微的溫馨小確幸中，慢慢栽種對彼此的感情，細水長流式的日常浪漫。

瑪嘉烈（廖子妤飾）辭職後尋找新方向，頻頻發展新才藝卻有點失方向。她想幫名廚男友烈火（傅孟柏飾）一起打理餐廳，奈何對方不容插手餐廳事務。瑪嘉烈最後在插花上發現自己的天分，奈何得不到心上人的賞識。她想用自己的插花作品為WTX增添美感，卻見到烈火吩咐Paul把她的花丟掉，對她的作品毫不珍惜。當感情遇到阻滯，瑪嘉烈意外在花店店主手中獲得一粒可以迎來「幸福」的魔豆。店主說只要種出帶有幸福兩字的葉片，即可改善與愛侶的關係。瑪嘉烈珍惜地把魔豆放在睡房窗台，希望有日可以迎來幸福，卻被烈火指這些只是騙人的噱頭。瑪嘉烈只能看着魔豆，默默感受伴侶與她的距離好像愈來愈遠。

新角色雪兒（鍾雪瑩飾）認識Diamond不久就向她分享作為保齡球運動員的失意，她手上的四環紋身只欠一環便能成就每個運動員的「五環夢」。不過，保齡球未入圍這幾屆的奧運項目，雪兒縱使有天分及勤奮，仍不知道有否參賽機會，只能交給命運決定。即使如此，雪兒也不放棄保齡球。雪兒這個角色神秘、自信、行事我行我素，鍾雪瑩演來揮灑自如，她為演好保齡球教練一角更特別練習打保齡球，除了學習打波技巧，也將教練教授她的方法融入角色當中，所以在教導衛詩雅時也能頭頭是道。

早前榮獲柏林影展Teddy Award的《從今以後》女主角區嘉雯亦在這集登場，飾演茶餐廳「精神食堂」的老闆娘積琪蓮，霸氣之餘更重義氣，以茶餐廳作為大本營照顧一眾街坊及無家者，更與瑪嘉烈不打不相識。

《絲絲》的插曲由今年以歌手身分出道的林愷鈴（Ashley）主唱。劇組邀請她唱插曲的原因，是劇本描寫Diamond和大衛的感情線以一首Adele的歌曲連結，但執行時發現劇組負擔不到昂貴的版權費。劇組正想放棄這個情節時，監製偶然在Ig發現Ashley演唱自己包辦曲詞的英語作品《You》，當下驚為天人，經配樂監製崔展鴻的連繫下，邀請她演唱Adele的《Make You Feel My Love》。Ashley不負眾望，輕鬆駕馭這首難度頗高的歌曲，令劇情得以按照劇本原意發生，亦為Diamond大衛這段關係添上兩首動人的樂曲。

（即時娛樂）