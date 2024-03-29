李佳芯合照被VTC旗下專頁P走 活動院校發帖感謝Ali現身 (19:29)

香港專業教育學院 (青衣)今日在fb發文，稱很高興李佳芯以神秘嘉賓身分現身，分享和鼓勵各同學為事業和夢想奮鬥。（香港專業教育學院 (青衣)fb圖片）

李佳芯（Ali）出席香港專業教育學院（IVE）青衣院校活動，她在大合照中被職業訓練局（VTC）旗下的fb專頁P走，IVE青衣院校的fb專頁今日發文感謝Ali以神秘嘉賓身分現身。（香港專業教育學院 (青衣)fb圖片 / 明報製圖）

李佳芯（Ali）昨天（28日）與林家棟出席職業訓練局（VTC）旗下的香港專業教育學院（IVE）青衣院校活動，官方fb事後竟然改圖，將Ali從大合照中P走。事件惹來大批網民不滿，斥不尊重受邀嘉賓。局方回覆查詢時稱IVE（青衣）與主講嘉賓認同分享會帶出正面信息，啟迪同學，亦得悉未有就公布活動訊息的安排詳細溝通，導致引起不必要的誤會。院校會總結經驗，以完善日後活動安排。

IVE（青衣）今日在院校的官方fb刊登Ali與林家棟出席活動時的照片及發文︰「非常感謝林家棟先生來到我們學校和各同學分享他從電視劇小角色到影帝的心路歷程，以自身的演員經歷勉勵學生在學習及創作路上砥礪前行！除了家棟外，亦很高興有李佳芯小姐作為我們的神秘嘉賓和嘉賓主持李錦榮先生的分享和鼓勵各同學為事業和夢想奮鬥，創造更美好的人生！」

有網民留言讚IVE（青衣）的fb專頁做得好，並指「原本出事嘅VTC Smart City Innovation Centre & STEAM Education Centre專頁就繼續沉底，關閉回應功能」。有網民不滿官方回應未向Ali道歉，同時追問為何要P走Ali，要求院方公開道歉；亦有網民笑指Ali︰「時有時無，果然係神秘嘉賓。」

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（即時娛樂）