林家熙讚女友Marf優點多 柯煒林冇偶像包袱 盼演單親爸爸 (21:58)

Will表示之前愛犬走失事件，啟發他想演單親爸爸角色：「我32歲了，沒有偶像包袱，都是時候挑戰爸爸角色。」（鍾一虹﹑劉永銳澳門直擊）

柯煒林（Will）、林家熙（Locker）、陳苡臻、朱鑑然、胡子彤、胡卓希，今晚（29日）到澳門出席《澳門國際短片節頒獎典禮》。

COLLAR成員邱彥筒（Marf）日前公開確認Locker的男友身分，他甜絲絲笑言很開心，感情生活很愉快，帶給他工作更有動力，更讚女友優點多：「跳舞好睇、有個性、健康，仲有好多。（可以幕前合作？）順其自然，遇到適合的，可以。」

談到前女度吳家忻（Kayan9896）爆戀上富二代，連累Locker被爆新戀情，他表示不介意：「低調拍拖只係唔想引來太多輿論，但未去到唔可以畀人知，順其自然，公開後多謝大家接受，未影響到唔能夠拍拖出街。」不過他表示已跟Kayan9896沒有聯絡。

柯煒林（Will）以Deep V西裝亮相，被指硬撼型男林峯，他笑言不知道有其他紅星同場，但見到非常開心：「初次見到林峯真人也感驚喜，因為以前有睇過佢嘅作品。泰國女演員茱蒂蒙‧瓊查容蘇因都係我很欣賞嘅，有睇過佢拍《出貓特攻隊》，剛才我哋有傾偈研究美食，介紹佢食澳門萄撻雞蛋仔。」

他笑言為人害羞，不敢上前跟名導演岩井俊二打招呼、自薦合作，又稱最近愛犬走失事件，啟發他想演單親爸爸角色，他說：「我32歲了，沒有偶像包袱，都是時候挑戰爸爸角色。」

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（即時娛樂）