呂爵安愚人節出新歌 黃偉文解構歌名由來 (12:56)

呂爵安（Edan）明天（4月1日）推出新歌《油麻地莎士比亞》，中午12時叱咤903《叱咤樂壇》首播，MV同日晚上9時在MIRROR YouTube頻道上架。Edan日前在Ig「劇透」他在歌曲MV中化身茶餐廳伙計，留言︰「喂，呢位伙記，請問你喺到做緊咩？#油麻地莎士比亞 #ComingSoon #唔知今次個故仔係點呢」

Edan昨天（30日）公開新歌的MV宣傳相，揭曉MV女主角由楊偲泳出任。歌曲的文案寫着︰「他從未讀過杜甫葉慈，亦不知文學為何物。只想傾盡所知的每一字句，寫首詩給深愛的她。《油麻地莎士比亞》『多麽想 當你的雪櫃 天天都 被你開 餓了嗎 我裝滿各種愛 張開口 我是餸菜』，這譬喻，就算讀來多麽可笑，其實是通頂，度到今朝。」

為歌曲作詞的黃偉文在社交網介紹︰「呢首歌出嗰日，應該會有篇長少少嘅文，因為佢嘅靈感，其實係嚟自差唔多30年前，我同吳鎮宇做過嘅一次訪問佢講過嘅一句說話（我估當事人都未必記得）。今日先講吓點解係油麻地。其實好簡單，如果跟歌手嘅人設改，應該就會係《 葵X莎士比亞 》，但填詞人有一日同歌手講：我細個喺油麻地住咗二十年，對呢個地方好特別嘅感情，所以，呢個名你畀我啦。冇錯，完全係填詞人嘅自肥之舉。《油麻地莎士比亞》連聲帶畫，愚人節登場！」

（即時娛樂）