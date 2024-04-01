福祿壽訓練學院｜「澳門小姐」麥嘉欣扮「火雞姐」 鄭詠謙激似林峯冧暈陳懿德 (14:08)

麥嘉欣扮演「火雞姐」，額頭上的超級刀疤及假哨牙已為她贏得焦點，加上古早味連身裙打扮，喜感爆燈。（大會提供）

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的《福祿壽訓練學院》昨晚（3月31日）首播，除了李思捷以「黑仔王」身分擸盡另類參賽者，包括：「古惑包皮」皺桂鐘、「山寨都敏俊」黃俊昊及「醬爆古天樂」王嘉煒；王祖藍也擸盡首集最高顏值的3位參賽者，分別為「新會華Dee」陳柏曦、「選美冠軍」麥嘉欣、「老翻林峯」鄭詠謙。

代號為「選美冠軍」的2017年國際小姐澳門代表麥嘉欣（Sofia），她扮演的「火雞姐」額頭上的刀疤及假哨牙已為她贏得焦點，加上一身古早味連身裙打扮，並向3位導師連環做出單眼及派心心表情，喜感爆燈。當三位導師得悉眼前的「火雞姐」真身是澳門小姐時，無不感到驚訝。

第二位顏值代表，是代號為「新會華Dee」的陳柏曦，現年32歲的陳柏曦，甫出場已憑樣子有3分1似張智霖，贏得3位導師關注，他在不足2分鐘的表演時間，先後模仿劉德華、林峯、張學友、譚詠麟、黎明及郭富城，當中以張學友的「招牌唱歌手」及黎明的「招牌含笑嘴」最為傳神！祖藍激讚：「佢直頭係新會李思捷！」陳柏曦樣貌不俗，獲網民讚似足張智霖外，亦有網民分別指他酷似何廣沛及陳家樂，堪稱「靚仔混合體」。

第三位顏值代表，是代號為「老翻林峯」的無綫藝人鄭詠謙，雖然鄭詠謙樣子與林峯有距離，但由於生得高大威猛、氣宇軒昂，加上聲線與眼神和林峯近乎倒模，成功贏取關注，自稱為「林太」的主持陳懿德，亦被鄭詠謙的「深情演出」震撼，不斷露出「鐵粉式開心甜笑」，並大讚鄭詠謙聲線激似偶像。

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（即時娛樂）