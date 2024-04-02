雲浩影新碟靚相仙氣爆燈 《回憶半分鐘》登叱咤冠軍歌 (16:43)

專輯名字《INTRODUCTION to PAIN》，「痛」看似是沉重的一課，但對Cloud來說，卻是重要課題和美麗事情。（大會提供）

雲浩影（Cloud）日前推出第二張個人專輯《INTRODUCTION to PAIN》，新碟收錄《自發性神經反應》、《無以名狀的痛》、《放下放不下》、《回憶半分鐘》、未曝光的作品《Too Good To Be __》，以及翻唱Bruno Major的《To Let A Good Thing Die》等，專輯封面及相集由麥曦茵導演團隊製作，於長洲取景。

Cloud以多個造型上陣，身穿白色紗裙的她見到海灘時非常興奮，更赤腳走到水中跳舞，畫面唯美，仙氣爆燈。

Cloud分別以黑色型格西裝和白色仙氣紗裙在海邊取景，被海水沾濕裙襬的她更索性除鞋，赤腳跑落水中。她拿起裙襬在水中轉圈跳舞，興奮得像個小孩一樣，畫面自然唯美。Cloud說：「今次影Album Cover都幾艱辛，攀山涉水去到長洲。見到有個咁靚嘅陽光與海灘，順便落埋去Let's Get Wet，啲衫濕晒。」

專輯靚相由麥曦茵導演操刀，Cloud大讚對方捕捉到自己最自然的一面，她說：「佢覺得我自然嘅狀態係最舒服、最吸引到人。我比較易做到，所以成個拍攝過程比較隨意同埋自然。」

團隊隨後移師到精美小屋內拍攝，Cloud換上多個隨性造型，並用上不同道具來表達「痛」，她說：「好希望用畫面呈現『痛』，會有啲特別嘅Concept，比如會有橡筋箍耐咗嘅勒痕，我背脊都會有花嘅倒影，希望呢啲傷痕會變成燦爛美好嘅事情。」

專輯名字《INTRODUCTION to PAIN》，「痛」看似是沉重的一課，但對Cloud來說，卻是重要課題和美麗事情。她說：「第一次感受成年人世界嘅痛係點，能夠學識面對自己嘅痛先係一種成長，有經歷嘅人先至美麗。Jay Fung（馮允謙）初初聽到《INTRODUCTION to PAIN》會覺得好Heavy，但我話唔係，只係想同大家分享我嘅經歷，亦想大家陪我經歷呢件事。」另外，Cloud的《回憶半分鐘》成為第13周903專業推介冠軍歌，亦是繼《氣流》後第2首叱咤冠軍歌。

（即時娛樂）