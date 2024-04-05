姑媽突變神隱少女｜與林慧美樊沛珈合力製花瓶 小儀吹玻璃嗌頭暈 (20:06)

阮小儀（小儀）、林慧美（May）、樊沛珈（Ah Gi），將在今晚（5日）的新一集ViuTV節目《姑媽突變神隱少女》中，來到位於彰化王功濱海一處魚塭打卡影相。這個打卡熱點擁有400多座外形獨特的風力發電機，如同科幻電影中的場景，被小儀形容發電機為「一截截嘅DNA鏈」。拍攝當日非常大風，May一度躲藏在Ah Gi後面，利用Ah Gi的身軀阻擋強風。儘管3位主持被強風吹到披頭散髮，但仍然無阻她們的打卡興致。Ah Gi教曉小儀和May拍攝Y2K風格的照片，小儀如要拍攝出長腿女神照，首先不能並排雙腳，而其中一隻腳需要向前伸。May一臉困惑，擔心此舉會導致雙腳抽筋。

3人之後去到彰化的玻璃館體驗製作玻璃的樂趣，並嘗試合力製作一個花瓶。3人手執千幾度高溫的玻璃，更稱現場可以清楚感受到玻璃窯爐散發出來的熱力，看得令人一額汗。製作花瓶的其中一個工序是吹玻璃，目的是要將空氣送進玻璃，並將玻璃轉化成中空的器皿。Ah G揚言要為大家「開個靚頭」，鼓起臉頰奮力吹，吹到滿臉通紅。接著到May嘗試，雖然她相對輕鬆地完成了師傅要求，但事後仍然感到少許頭暈。小儀接力時，師傅跟小儀交代：「待會我會幫你消毒一下吹嘴。」小儀鬼馬說：「好明顯知道阿May個嘴嗱喳，要消毒個嘴先畀我吹。」面對小儀的指控，May選擇以行動回應，在小儀耳邊不停吹氣。最後，小儀亦吹到面容扭曲，她表示：「暈喇暈喇，我依家要回一回氣先。」Ah Gi搞笑問小儀需不需要買支氧氣瓶吸。

（即時娛樂）