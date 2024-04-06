黃美棋婚禮上變喊包 與鍾健威喜歡小朋友恨生龍B (20:08)

黃美棋與鍾健威今天（6日）結婚，結束11年愛情長跑，在西貢五星級酒店舉行婚禮及晚宴。婚禮會場擺滿兩人的婚紗相、以AI製作出來的童年照，以及供應蛋撻、菠蘿包、奶茶等地道小食的茶水檔。下午5時半，兩人在近百親友見證下結為夫婦，兩人致辭時雙雙感動落淚，並甜蜜親吻。

一對新人見傳媒，其間三度咀嘴，穿上Deep V性感婚紗的黃美棋更兩度落淚。鍾健威表示婚禮雖獲不少品牌贊助，也花費了近百萬，但為人生留下美好回憶十分值得。他更會擔任開場環節的司儀，為賓客送上驚喜。黃美棋稱昨晚完成上頭儀式後只睡了3小時，但心情興奮沒覺得疲累。她透露早上接新娘時喊足5次︰「很感激兄弟姊妹團用心設計遊戲﹗老公玩到全身濕透，再自彈自唱。很多謝他為我做的一切﹗」黃美棋笑言正擔心會在婚宴上哭多少次，她又透露奶奶為她戴上龍鳳鈪時特別轉了兩個圈，希望他們會生兩個孩子。

鍾健威表示接新娘玩遊戲時，既要穿緊身衣又要唱歌，玩到不停流汗、疲倦聲沙。談到兩人多次拗腰咀嘴，他自詡腰力好，兩人旅行時影相做慣此動作。鍾健威與黃美棋均說喜歡小朋友，想生龍BB，但怕時間趕不上，期望明年可生蛇BB。由於仍有工作在身，兩人暫未計劃蜜月旅行。

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（即時娛樂）