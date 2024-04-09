李尚正曾被周星馳指「戲屎」 爭男配自覺陪跑 睇好黃梓樂 (22:54)

入行21年的李尚正最初擔任電視台節目助理和星輝電影公司編劇，直至2008年，被「星輝」老闆周星馳（星爺）睇起，帶他從幕後跳上幕前，他在《長江七號》、《西遊‧降魔篇》和《美人魚》表現突出，奠下喜劇演員形象，他說：「其實周生（星爺）講過我戲屎。」

今年他終於吐氣揚眉，憑《死》戲中演李寶安一角，首度角逐最佳男配角，越級挑戰影帝級人馬《毒舌大狀》謝君豪、《但願人長久》吳慷仁、《白日之下》姜大衛，以及《年少日記》天才童星黃梓樂，李尚正自覺陪跑居多，但笑言又未必無機會：「我可能會有機會，因為評審未必揀最好戲之人，揀最有討論點，又或者最靚仔，我靚仔起嚟都好靚仔，不過吳慷仁更靚仔。」

被問到在戲中表現，覺得哪方面可以揮低對手？李尚正說﹕「贏在....無呀，我覺得比較難跑出，入圍已當執到。（看好誰獲獎？）永遠都睇好最細嗰個，相信黃梓樂得獎會好開心，亦體現鼓勵價值，有爆炸性，畀謝君豪、吳慷仁和姜大衛，佢哋可能只yeah一聲，覺得錦上添花，正如畀個獎我一樣，之後我都係咁撈㗎啦。」

身為有線台柱的李尚正，也想跳出舒適圈，但擔心裸辭後搵食艱難，他說：「如果我𠵱家23歲就話啫，我已經43歲，做生不如做熟，最新動向要睇公司下次係咪加人工。（公司將開拍劇集，會否想嘗試？）就算拍劇，我人工一樣唔變，我月薪，部頭就瞓身做，好多人覺得我喺有線工作多年實發達，實情因為我𢭃月薪，先安排咁多工作畀我做。若然劇集製作精良，都想一試，但擔心拍劇期間，會損失原本工作，我本身有啲廣告代言費收幾十萬，以前試過因為要做公司工作，而拍唔到廣告，至今仍令我耿耿於懷！」

最佳男配角入圍名單：

姜大衛《白日之下》

黃梓樂《年少日記》

李尚正《死屍死時四十四》

吳慷仁《但願人長久》

謝君豪《毒舌大狀》

欲知專訪詳情，請留意明天（4月10日）明報娛樂版。

（即時娛樂）