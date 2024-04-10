金像獎2024｜「黑馬」大鵬深受香港文化影響 最想與周星馳合作 (22:55)

內地演員大鵬（原名董成鵬）及導演李子俊憑電影《第八個嫌疑人》入圍今屆香港電影金像獎，分別角逐「最佳男主角」及「新晉導演」。大鵬在這次角逐裏，一直被外界視為黑馬，隨時撼贏梁朝偉、黃子華及林保怡3位前輩。入行10多年的他首次獲金像影帝提名，覺得很夢幻，仍然沉醉在巨大的喜悅當中。「我不知自己勝數有幾高，但已經盡力，亦看過大部分對手的電影，他們也很厲害﹗我跟梁朝偉合作過3次，包括《無名》和《擺渡人》。看到梁朝偉就覺得他是電影本人，所有攝影機都不存在，他就是一部電影。能跟他一同角逐獎項，我很激動和榮幸。黃子華的《毒舌大狀》，我喜歡到不得了﹗我小時候已看他演出的楝篤笑，曾學習及模仿他主持網上Talk騷。至於林保怡，我是從無綫劇集認識他。他們都是我的偶像，很開心跟他們一起入圍。不論結果，我這刻已很高興。」

導演李子俊揚言大鵬已是其心目中的影帝，在《第》片中演得出色。至於他自己角逐的「新晉導演」獎，李子俊不敢說勝算有幾高。「簡君晋、卓亦謙、吳煒倫都是相識多年的好朋友，出席頒獎禮就如參加一場大派對，一起歡度，入圍已當贏。」大鵬認同，稱當晚會把握機會「集郵」。大鵬自言從小受香港文化影響，不止電影，還有音樂，常看黃百鳴及周星馳的喜劇、周潤發的英雄片，也特別喜歡樂隊Beyond的歌曲。「我最想跟星爺（周星馳）合作。2014年，我自編自導自演第一部電影《煎餅俠》，曾來港邀請星爺演出，惟當時星爺說『我已經不演了』。雖然如此，我每次見到他時也會問『有沒有可能，拿到一個劇本打動到你出來演戲』。星爺即將開拍新戲《女足》，若他需要，我隨時候命，我和星爺有承諾，他找我演一棵樹，我也會演。」

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（即時娛樂）