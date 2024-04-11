漁樂無窮｜許賢不食魚拍釣魚節目 與Serrini合作緊張 (21:20)

Serrini（梁嘉茵）與網上頻道試當真成員許賢，首度合作為ViuTV拍攝介紹釣魚和魚類知識節目《漁樂無窮》，將於下周一（15日）晚上首播。今日他們與同於於下周一首播的旅遊節目《淡季報錯團》9位主持，包括練美娟、陳子豐、黃凱逸、王雍泰、陳君浩、樊沛珈、米露迪、蔡寶欣及溫湯馬仕，一齊出席記者會介紹節目特色和分享拍攝趣事。

記者會上，Serrini與許賢自稱是釣魚新手，透過節目長知識，難忘在沖繩潛水探索海洋生態環境。練美娟則被爆在台灣澎湖拍攝期間有艷遇，獲當地村長心心眼垂青，笑言自己差點成為村長夫人。黃凱逸、王雍泰、陳君浩3人行去胡志明市體驗不一樣按摩，過程搞笑。樊沛珈和蔡寶欣憶述在泰國蘇梅坐篤篤車，突然目睹有雷電劈下，令她們嚇餐飽。

Serrini覺得釣魚是一種很適合退休人士的消閒活動，拍畢節目想介紹給父親體驗，並打算將魚具轉贈。許賢形容Serrini外表看似好嚴厲，令他拍攝前特別緊張，相處後發覺對方原來平易近人兼慷慨分享知識。他說：「我向來不喜歡食魚竟然拍釣魚節目，會在節目講述原因，大家要留意我最終是否能克服恐懼。」Serrini難忘在沖繩見到美麗珊瑚魚，雖謙稱日語麻麻卻能與當地人溝通，可惜未有艷遇。「沒有艷遇，我覺得自己是真正在漁樂圈入面，浮浮沉沉，好感激要為演唱會備戰的洪嘉豪特別抽空幫手做節目嘉賓。」

本身連踏單車也不懂的蔡寶欣，在蘇梅挑戰駕駛ATV越野車，結果落斜時遇意外撞倒，即時被送入院。她慶幸沒有破相：「照過X光幸沒有骨折，但頭頂和左膊有瘀傷和疼痛，我沒事可以即日出院，但拍檔和工作人員都很擔心，翌日放棄拍潛水，未有影響拍攝進度。」樊沛珈拍攝亦有遇意外，懂泳術的她首次潛水，當潛入6米深水底時忽然濁親，上水後有嘔吐感不適也被送入院，她希望下次有機會再試潛水滋味。

（即時娛樂）