Mayanne小喇叭｜湯盈盈憶當年未婚懷孕 錢嘉樂曾向曾志偉求助 (14:18)

麥美恩（Mayanne）主持的清談節目《Mayanne小喇叭》今晚（12日）播出新一集，請來周家怡、湯盈盈大談女人經。周家怡、湯盈盈均曾在演藝生涯中犧牲過靚樣，周家怡在《火舞黃沙》飾演兔唇女小琴，湯盈盈在《阿旺新傳》飾演李笑好。盈盈說：「呢個角色好深刻，記得嗰陣監製黃偉聲同我講要做呢個角色，我有好多Idea，我話唔洗頭、唔抆眉，到時再畀個假牙我。試造型時，嘩，真係好醜樣，好後悔﹗」家怡則自爆戴牙套扮兔唇，結果令牙齒崩了。她當時為代入角色長期戴住牙套︰「我連出街都戴住，試過去便利店買嘢畀人影到。」

3女都是玩得之人，Mayanne透露曾目擊盈盈醉後四圍惜人。盈盈笑言：「嗰次之後中咗甲型流感，好似祥仔（阮兆祥）個女朋友畀我搞掂咗，我唔敢講番畀佢知。」Mayanne回憶有次跟「獎門人」曾志偉去澳門做倒數，事後派對甫開始不久便醉到不省人事。她說︰「唔夠半個鐘，已經開始嘔，睇嘢好模糊 ，發現嘔咗喺一個人手上，佢就係獎門人！」家怡則自爆有次跟曾志偉到馬來西亞拍節目，在行程最後一天盡情狂歡。她一邊嘔一邊和曾志偉猜枚︰「結果係斷晒片，喺飛機上先醒番，醒番已經開始降落香港。」

37歲Mayanne透露被阿媽瘋狂催婚，身為單身貴族的家怡笑言：「你會經過㗎喇，因為佢哋會擔心你老咗冇人照顧你。」盈盈說當年未婚懷孕時，錢嘉樂曾打電話向曾志偉「求助」，曾志偉當時以7個字回應，反應非常搞笑。講到生兒育女問題，Mayanne坦言現在未知是否最好時候，盈盈提議她可以先雪卵。Mayanne覺得除了身體，也應有一定財力，因為雪卵一次要8至10萬元不等。她嘆：「事業上要好成功，先有能力去養呢啲卵子！」

（即時娛樂）