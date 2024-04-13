MIRROR現身美國兩大電視台受訪 姜濤︰希望未來更多人聽到我哋作品 (16:56)

男團MIRROR身在美國紐約，除了準備當地時間13日舉行的世界巡迴演唱會，還應當地FOX電視台邀請，接受FOX5頻道《Good Day New York》。過去韓團ITZY、SEVENTEEN、GOT7、加拿大歌手Shawn Mendes亦曾現身該節目。除了《Good Day New York》，12子又接受了另一電視台CNN及串流音樂平台Pandora等訪問。

MIRROR事後分享能參與《Good Day New York》訪談的感受，盧瀚霆（Anson Lo）說︰「今次好榮幸上到FOX呢個節目，其實由細到大都冇諗過可以上到美國一個咁著名嘅電視節目，甚至可以喺上面表演兼且同主持玩，呢件事對我嚟講好奇妙。我哋以MIRROR呢個身分見識咗好多，特別係紐約，因為呢個地方真係好大，更加令我哋覺得自己好渺小，所以呢個係一個好好嘅第一步，令我哋更加有動力繼續前進。」

呂爵安（Edan）表示︰「好榮幸，冇諗過可以上海外訪談節目，同時亦都好緊張，因為喺一個唔係自己熟悉嘅地方，然後要表演，仲要接受英文訪問。大家都好緊張呢次表演同訪談，但我覺得大家都好盡力做到最好。好開心有咁嘅機會，希望未來有更加多咁嘅機會。」

邱士縉 （Stanley）亦說︰「可以上到FOX呢個節目，感覺係超級Amazing，所以我哋非常珍惜今次機會，希望可以做得再好啲。希望大家會喜歡我哋嘅表演啦！」姜濤則說：「我哋MIRROR好開心有呢次機會，希望未來日子可以有更多人聽到我哋嘅作品。」

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（即時娛樂）