導演吳煒倫現身電影創作營 擔心香港動作片或會慢慢消失 (13:58)

陳詠燊導演以卓亦謙執導的《年少日記》為例，藉着勝出「首部劇情電影計劃」而開拍，在這計劃中導演同時亦是「片主」，即可以從電影的各項收入中獲利，而非一般導演單純的擔任執導工作收取片酬，因此他笑言這個電影資金計劃亦可稱為「首部劇情致富計劃」。（大會提供）

第一屆《國際電影創作營》公布8個經評審團選出的創投項目，並授予得獎者資金贊助各30萬港幣，用以拍攝一部以「我的家鄉」為題的短片。（大會提供）

亞洲電影大獎學院主辦的第一屆《國際電影創作營》，早前（13日）在閉幕典禮暨頒獎儀式上公布8個經評審團選出的創投項目，並授予得獎者資金贊助各30萬港幣，用以拍攝一部以「我的家鄉」（My Hometown）為題的短片，於學院每年舉辦的亞洲電影巡迴放映節目內播放。學院亦將協助得獎者報名參加電影節，藉此增加他們在國際影壇的曝光及發展機會。 8個得獎名單包括《甜酸苦__》李澤恒（香港）、《從前有座山》杜震謙（香港）、《POP IT！》馬慧妍（澳門）、《騎你的馬》宋東旭（中國大陸）、《捉交替》陳筠（中國大陸）、《回到家鄉》 藍天（中國大陸）、《A South Facing Window》Lkhagvadulam Purev-Ochir（蒙古）及《Homecoming Waves》Ines Sothea（柬埔寨）。

是次創作營由曾經監製多部香港、荷李活及中國電影的資深製片人張家振先生擔任顧問，而以香港著名女導演張婉婷為首的導師團隊，則包括另一位創作營顧問高思雅（Roger Michael Garcia）先生、新加坡電影人陳哲藝、香港演藝學院電影電視學院院長丁雲山及馬來西亞導演陳翠梅，同時並有大師班講者及其他嘉賓講者，當中包括香港導演游乃海、陳小娟、陳詠燊、黃綺琳及吳煒倫等。

創作營首席導師張婉婷在頒獎禮上表示要活出精彩的人生，才能拍出精彩的電影，她在創作營中了解學員時，驚訝16位學員年紀輕輕足跡已到過七大洲五大洋，而且有着曲折離奇的人生。「聽過他們的簡報後，真的很難選擇，有些是滄海遺珠，為他們落選而感到難過。希望最後入不到八強的學員，知道大家都是贏家，你們的簡報都很優秀，性格亦很精彩，要繼續努力，靜待幸運之神降臨，共勉之。」

陳詠燊、黃綺琳及吳煒倫在頒獎禮前的研討會上與學員分享時妙語連珠，陳詠燊首先以卓亦謙執導的《年少日記》為例，藉着勝出「首部劇情電影計劃」而開拍，在這計劃中導演同時亦是「片主」，即可以從電影的各項收入中獲利，而非一般導演單純的擔任執導工作收取片酬，因此他笑言這個電影資金計劃亦可稱為「首部劇情致富計劃」，而黃綺琳是「新一代電影大亨」，因為她是自己兩部已經拍了的作品和第三部作品中的片主。

剛於第四十二屆香港電影金像獎奪得「最佳電影」的吳煒倫，在未成為導演的22年間，一直和很多導演合作擔任駐場編劇，在片場見證過不少大製作的誕生如《激戰》、《寒戰》系列和《梅艷芳》等。他認為未來比較可惜的是香港動作片可能會慢慢消失。「香港的新導演未必有機會接觸大型動作片拍攝，這片種不是寫了劇本就可以拍，它牽涉太多製作技術，一定要在拍攝現場跟過學過見過，才能學到實用的知識。但現在香港電影變相多了藝術及文藝向的電影，這又是以前年代較少的片種。」

（即時娛樂）