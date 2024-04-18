跟康子妮離婚4年 阿Lo專注工作 感情冇着落：冇特別想搵 (21:05)

林曉峰（阿Lo）歌曲《曾經被遺忘的人》唱盡多年來，於演藝圈的心路歷程，阿Lo在2020年與康子妮（現名：康滎舫）離婚後，感情未有着落，他表示現階段只花心思在工作上，望往後能繼續做到歌手。

阿Lo獲內地觀眾冠以「寶藏歌手」之名很感恩，感覺就如很久以前被遺忘的身分，被發掘出來，他說：「人好得意，只要唔放棄，幾時重新開始都得，我就將呢份感覺寫喺《曾經被遺忘的人》歌詞中，希望令自己唔再嬲自己曾做得唔夠好，錯失機會，提醒自己已經過去，之後嘅路要開心行。」他謙稱不敢說在內地成功，只是行了另一步，跟著自己的節奏去了另一個階段。

阿Lo表示兒子林寶和林熙均讚新歌幾好聽，他笑道：「佢哋好支持我，如果佢哋唔支持，我就支持唔到佢哋生活，互相支持咁咪好囉！」

早前與一班兄弟開直播，疑似被踢爆有新戀情，他笑道：「係兄弟玩我，我份人想所有人開心，見佢哋問得咁有趣，就答咗事實，剛從東北返嚟塊面爆拆敏感，而唔係佢哋所講『紅粉霏霏』，佢哋有乜理由唔知，係想做直播有話題，佢哋唔係緊張我，只係八卦，但我唔介意。」

阿Lo表明現時只花心思在工作，而不會花心思在感情，他說：「有就有、冇咪冇囉！又唔係未試過，𠵱家我呢個年紀，個人開心最緊要，如果有都要開心先得，我唔會抗拒，亦冇特別想搵，近年冇新對象了解，除咗工作都唔鍾意出街。」

（即時娛樂）