Gareth.T赴菲律賓拍新歌MV 操肌赤膊上陣畀女圍 (22:19)

Gareth.T（湯令山）近日推出今年第一首國語派台作品《遇上你之前的我》，Gareth每首歌曲MV甫播出均引起熱話，繼上次到蒙古騎馬取景後，今次則飛到菲律賓陽光與海灘取景，為向二千年代R&B的MV致敬，並找來多位美女出鏡，他還操肌赤膊上陣拍MV。

Gareth說：「點解出國語歌呢？去年年尾（同Tyson Yoshi）嗰個Concert，嗰個Concert入面都唱多嘅國語歌，其實自己有時會聽國語歌，覺得係新嘗試同埋唱歌方法同廣東歌有少少唔同，更加保護把聲，選擇咗出國語歌。當然每首歌曲圍繞我嘅人生，今次同Tyson一齊寫歌詞時，係因為我嘅生活做背景而寫，所以新歌係其中一個真實故事。」

今次MV可算是Gareth最「大膽」的一次，被問及為何今次MV有這個想法？他說：「呢個MV比較大膽，上次《緊急聯絡人》去蒙古好凍要騎馬，我都覺得好大膽，係因為二千年R&B Video入面好多都會唔著衫，例如Pharrell Williams同埋Snoop Dog等等，咁都係一個Video入面其中一個，我覺得係幾自然嘅部分，即係都唔係話我要騷我好大隻，但今次要拍啲唔著衫影片，都練得大隻咗，呢個係辛苦嘅，因為食少咗好多嘢。」

問到為什麼在菲律賓拍MV？他說：「我好鐘意Pharrell Williams同埋Snoop Dog嘅Video，叫做《Beautiful》，呢個Video就係大概二千年代R&B同埋Hip-Hop，一個我覺得標準嘅MV，嗰個MV佢哋去巴西，有好多陽光沙灘又大屋，咁我又想拍番個差唔多嘅MV，就揀咗菲律賓，我第一次嚟菲律賓，第一印象係超級熱，同埋太陽好猛烈，返到香港我黑咗好多。」

（即時娛樂）