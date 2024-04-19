《金池塘》月尾公演 79歲馮祿德帶領劇場界勇敢堅持下去 (22:13)

杜施聰（左起）、勞敏心及高楚陽在《金池塘》中是一個「家庭組合」。勞敏心飾演戴諾文的女兒采絲，杜施聰飾演其男友比爾，高楚陽飾演的比利是比爾和前妻生的兒子。（劉永銳攝）

余振球是《金池塘》的導演兼監製，他為忠於原著劇本，保留故事內容講及1970年代美國人的種族和性別歧視，以及對同性戀者的不認同，他認為現今都有此現象。（劉永銳攝）

79歲馮祿德（祿叔）、區嘉雯、劉錫賢、勞敏心、杜施聰、高楚陽合演的舞台劇《金池塘》本月底在葵青劇院公演。祿叔是香港戲劇協會會長，為劇場界殿堂級人物，曾導演過《金池塘》，今次由導演變為演員，飾演尖酸刻薄、自尊心強、害怕面對腦退化的退休教授戴諾文。《金池塘》是百老滙的經典舞台劇，曾在香港、澳門及日本等地九度公演，亦曾於1980年代被拍成電影，由亨利方達與嘉芙蓮協賓主演。鍾景輝（King Sir）曾多次飾演戴諾文，祿叔沒區別他與King Sir的演繹方式，但希望跟亨利方達的演繹手法不同。

「我依劇本演，很難反其道而行。我曾看過King Sir綵排及演出數百小時，已被潛移默化，說對白的風格也近似他。King Sir提議我放膽去演，大家各有各做，不必擔心有比較。亨利方達飾演的戴諾文有種悲澀，很Bitter的感覺，整齣電影的調子較沉重。我和King Sir將角色演繹成風趣幽默、愛挖苦別人的老人，令人會心微笑，領會到人生無可避免要面對生老病死。」祿叔自言跟戴諾文一樣牙尖嘴利，這次其實是本色演出。他透露其快12歲的孫仔跟自己一樣，很會辯駁鬥嘴。「孫仔會捧場，我擔心劇中的粗口對白會影響他，已盡量用『豈有此理』代替。他未必接收到這齣劇講述的親情倫理信息，最怕他看到我在台上扮暈的情節時會笑出來。他從小看慣我扮死，常笑我演技差，一看就知道不是真死。」

藝發局今年初指去年6月舉行的第31屆「香港舞台劇獎頒獎禮」對其聲譽「造成損害或不利影響」，終止資助頒獎禮並扣減未付的最後一期撥款。祿叔曾代表業界表態，質疑局方從沒提供辯解機會及要求收回指控。對於去年的頒獎禮以「勇氣」為主題引起議論，他認為近年劇場界經歷疫情、市道衝擊，需要更多勇氣堅持下去。「勇氣用來對抗生命的醜惡、死亡的來臨和疾病，勇氣是支持我們繼續生存面對困難，所以是正面的，假如被偏激曲解就會相反。這次《金池塘》只演4場，如何令主辦方不蝕本之餘，又不浪費劇團的心血是非常困難。難度怕就不去做？這需要勇氣﹗當然，我們也感謝政府的津貼，這樣才可以補貼成本，減低票價。」

區嘉雯在劇中飾演戴諾文的太太戴艾西，她與祿叔已扮演過夫妻近10次，這次合作演出《金池塘》絕對是駕輕就熟。嘉芙蓮協賓、殷巧兒及李司棋也曾演過此角色，區嘉雯沒參考她們的演繹方式。「每位演員都應該用自己的特質與角色之間作出配合去演，毋須抄襲別人。」劉錫賢相隔10年再演《金池塘》，再扮演郵差查理。「我是永遠的查理﹗ 從前沒細味角色背後真正意義，相隔10年重演此戲，我也多了人生閱歷，演出時有了新的體會，加上導演重新佈局，我終於明白原來戲中的郵差不止負責送信，還有傳遞愛的重要意義。」

欲知專訪詳情，請留意明天（20日）明報娛樂版。

（即時娛樂）