周殷廷追夢叩門被嘲傻仔 曾經歷「雙失」陷人生低潮 (20:13)

周殷廷（YT）於2015年經環球唱片出道成為歌手，惟發展不順一度消失樂壇三年，及至一曲《遲了悔改》成網上熱話，帶給YT事業轉捩點。今年5月中YT在九展舉行首次個唱，他接受商台《星光背後》訪問。節目中，YT憶述來港10年浮沉辛酸外，更剖白為追夢飽歷失戀，跌入人生谷底的經歷。

周殷廷15歲時立志要成為歌手，他不理旁人反對和嘲笑，24歲於新加坡服兵役後，便來港追夢，他說：「係新加坡嘅最後一晚，我叫齊我最好朋友、當時女朋友所有人坐埋，同佢哋講我今次返香港，如果唔成功，我一世都唔會返嚟！」

YT回港後向全港各大公司叩門近1年尋求機會：「當時我拎住我做嗰啲Demo、影嘅相、拍嘅片，逐間公司去叩門，同佢哋講：『我叫周殷廷，我想做歌手，希望可以畀個機會我。』我每一日都喺度等，等到佢哋肯出嚟見我為止。」

YT坦言當時沒人脈，但他堅持親身叩門，亦聽過被嘲傻仔，他說：「通常都話負責人唔喺度耍走我，但點解我唔就咁放底個Demo？因為佢哋有權唔聽，我想佢哋直接拒絕我，就算被話傻仔都唔介意。」

周殷廷因試音認識音樂人陳考威，當時陳考威正為吳雨霏（Kary）做歌，他硬著頭皮向Kary自薦，被問到多次自薦心態，YT說：「係非常厚面皮，但唔代表我鍾意，我覺得咁樣好尷尬、好肉酸、好核突，但我唔咁做，就要等命運嘅安排，所以我一定要去爭取。」最後，YT獲Kary賞識執導其MV《今夜煙花燦爛》，之後更獲Kary推薦給環球唱片簽約成為歌手。

YT在2015年終有機會被包裝成偶像歌手以跳唱歌出道，但他直認失敗收場，他說：「我認我係失敗歌手，我太天真，以為見山是山，但我出道之後先發現，見山不是山，原來做歌手唔係咁簡單，係可以失敗！」

被問到曾經消失幕前3年原因？他說：「唔係被冷處理，而係當時個方案唔work，就畀時間大家諗下，我同公司講，我做自己想做嘅嘢，例如拍嘢、做幕後。」

感到挫敗時，YT更計劃回新加坡與交往16年初戀女友求婚，怎料女友竟提出分手，「雙失」之痛令他陷人生谷底，他說：「2018年歌又無得出，開始要認命，要接受我係一個唔成功歌手。之後返去新加坡，打算求婚，但對方提出分手，個刻係晴天霹靂，嗰時瞓醒喊、行路又喊，每日就喺條街遊蕩，諗緊人生係為乜？事業一事無成，連最緊要嘅一段感情都無埋。」

當時YT決心放棄香港一切生意及幕後工作，留在新加坡挽回關係，奈何最終不成功，已打算在新加坡做回平凡人，他說：「當時喺朋友餅店學整餅，每日教他小朋友做功課，湊返學放學。點知有日唱片公司打嚟，話我錄底咗一首歌，有人聽到喇，就係《太平紋身店》主題曲《遲了悔改》，再問我想唔想返香港呀？當時我係拒絕。」

最後，YT醒覺不能辜負父母多年無論精神上或是經濟上支持他追夢，他才決定回港，他說：「有日我接朋友個仔放學，一打開門佢叫我Uncle就攬住我，我就開始喊，令我想起爸爸接我放學的感覺，我欠父母太多，就醒覺決心返香港，跟唱片司講做埋最後一首歌，所以就做咗之後的《意外現場》。」

由2021年的《遲了悔改》到2022年的《意外現場》，再加上今年的《三生有幸》三部曲，周殷廷感恩其音樂終被聽見，兩場5月中的處男九展騷亦迅速爆滿。

（即時娛樂）