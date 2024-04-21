曾參加無綫《功夫新星》 「腹肌IT男」譚坤倫入行13年 宣布離巢 (22:30)

曾參加無綫《功夫新星》﹑劇集《On Call 36小時II》﹑《果欄中的江湖大嫂》﹑《天命》﹑《包青天再起風雲》和《愛‧回家之開心速遞》等的男藝人譚坤倫，2011年加入無綫，在TVB打滾13年，今天（21日）他在社交平台宣布離巢，他還表示考慮3年才作出決定。

譚坤倫先寫道：「TVB再見，首先要多謝攪（搞）出《功夫新星》呢個節目嘅所有人，令到我好衝動咁參加咗，從而進入咗呢個行業。過咗非常精彩嘅13年，訓練班畢業之後，多謝監製潘嘉德先生，令我可以參與On call 36小時2、拆局專家、醋娘子、流氓皇帝、三個女人一個"因"。

然後要多謝莊偉健監製嘅信任，令到我可以參與《天命》呢套劇集，第一次有感情線，以及有機會展露我嘅三腳貓功夫。然後再多謝監製同埋導演嘅堅持之下，我先再有機會參與《包青天之再起風雲》，雖然經歷咗一個相當辛苦嘅拍攝過程，但令我得到非常難得嘅回憶。

可以參與兩位金牌監製嘅劇集，真係會好開心，因為細個嘅時候，就睇過佢哋製作嘅《尋秦記》、《衝上雲霄》。然後兩位監製離開TVB之後，我經歷咗好長時間嘅『失業』，之後就要多謝監製陳耀全、方駿釗，俾我參與咗好多套劇集。

2018年多謝一位副導演，搵我做IT狗，其實好耐之前我就好想加入開心速遞，呢套劇集幫左我好多，令到一個內向嘅我，慢慢打開自己，尋找演員嘅自我創作，然後得到觀眾嘅笑聲，慢慢增加咗我嘅自信心。然後多謝珍姐（曾勵珍），監製林建祥，俾咗更多演出機會我哋，亦都好多謝編劇知道我鍾意健身，寫咗個腹肌IT男出嚟，令到我終於終於有感情線，我對唔住Gigi（羅雪妍飾），要你再發掘下一個腹肌男。

仲要多謝TVB呢個大家庭，無論幕前幕後，未能一一多謝嘅人，你哋都會在我心中，能與你哋一齊捱更抵夜，日曬雨淋，好多精彩嘅回憶。多謝你哋嘅照顧，包容，教導，提攜。

仲要多謝好多記者，估唔到當時為咗拍攝腹肌需要斷食，會有咁多報道，令到我有咁多人留意到。多謝我嘅fans，你哋咁多年一直依然到場支持，實在榮幸！我依然會繼續一直係呢個行業發展，歡迎大家揾我合作。各位江湖再見！」

（即時娛樂）