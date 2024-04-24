80歲葉振棠6.23紅館舉行告別樂壇演唱會 對封咪沒不捨 (19:07)

葉振棠宣布6月23日假紅館舉行《葉振棠80告別樂壇演唱會》，今天（24日）他到灣仔出席記者會時表示，已經恨了很耐，今次終於圓夢，人生首次踏紅館開個唱，但亦是他最後一次，到時會在舞台上正式封咪，有見及此，他即席在活動上預演封咪儀式，夏韶聲也現身撐場。

夏韶聲預告有份擔任葉振棠個唱嘉賓，難得一起夾Band，因為他都排隊搞告別個唱，夏韶聲說：「葉振棠好體面地在紅館跟大家告別，我都是，我轉玩其他東西，其實2017年已想不唱，直至最近申請紅館檔期被爆出來，是明年的事。」葉振棠笑說：「覺得有少少奇怪，他比我年輕很多。」

夏韶聲笑稱彼此年紀差不多。演唱過很多武俠劇主題曲的葉振棠，獲個唱監製楊紹鴻安排龐景峰與武指梁博恩參與武打場面表演，以配合立體感效果，龐景峰笑言：「到時上台跟與棠哥對打。」葉振棠即搞笑：「我想不告別也不可了！」

葉振棠受訪時表示，過去10年間與葉麗儀申請了8次紅館開騷同告失敗，相信今次成功獲批跟個唱主題有關，現在已密鑼緊鼓做準備呈現美麗舞台、靚衫，歌單方面由1970年代英文歌，唱到歷年流行曲作品，昔日樂隊The New Topnotes的隊友陳潔靈，也參與演出重聚外，亦已廣發英雄帖，邀請之前推出慈善唱片合唱的12位歌手，包括譚詠麟、劉德華、葉麗儀等任嘉賓，他說：「保證令觀眾滿足，盡興而歸。（有沒有機會再加場？）要看觀眾反應以及問老闆。」

葉振棠稱決定封咪沒有不捨：「唱歌對我人生好重要，都唱了幾十年，今年已80歲，年紀再大怕不夠體力開個唱，我本身眼力不好，用不上提詞機，今次要靠自己記幾十首歌詞，壓力很大，希望不會發台瘟。」笑問將來歌癮起怎麼辦？他說：「我日日在家中練歌，自己唱多一點，為慈善或對社會有意義的活動，可以唱首玩下。」

（即時娛樂）