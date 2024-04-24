陳卓賢英國巡唱拍新歌MV 欲寫信回饋粉絲愛意 (22:15)

陳卓賢（Ian）早前到英國舉行MIRROR巡迴演唱會，趁空檔於倫敦拍攝最新單曲《Thank You Postman》MV，當中的情節，是上一首作品《Lost at first sight》的延續。

《Thank You Postman》由Ian作曲，陳詠謙填詞，是二人繼2020年《正式開始》後再一次合作的作品，歌曲延續《Lost at first sight》的故事發展，講述一對情侶各自追逐自己的夢想或目標而分隔兩地，但心靈上依然形影不離，連繫一起，並憑藉寫給對方的信件聯繫感情，而郵差為這段感情扮演了重要角色。現在資訊科技發達，Ian現在都不會寫信了，但他回憶道：「我以前有寫過信，但寄就比較少，因為多數親手畀，我不是一個好擅長用言語去表達自己的一個人，所以過去會選擇寫信。」雖然現在機會少了，但他在英國巡唱時被問若要寄出一封信，他選擇寄給他的粉絲Hellosss（粉絲暱稱），Ian說：「希望你哋都接收到這封信，雖然我依家不在香港，但都收到你哋對我的支持，這封信是回饋返這份愛畀你哋。」

因為要到英國開騷，Ian出發前忽發奇想：「既然一場來到，睇下會不會安排到少少時間拍到MV一些片段。今次這隻歌同MV，是講男仔去第二個地方去追他的夢想或者做他要做的事，女主角不是在同一個地方，各自努力自己的事，其實某程度上大家好多事都是同步。」剛好Ian身處英國，扮演女友的許恩怡在香港，二人各自分開拍攝，香港及倫敦穿插於MV畫面之中，直截了當表達了兩人分隔異地的關係。

由於在英國的行程緊密，Ian當日從香港飛抵倫敦，便立即投入MV拍攝。他坦言有點吃力：「第一次來倫敦，一落機就拍攝，因為時差，都幾辛苦，這種感覺令我諗返起當日拍攝《正式開始》MV，又是拍完劇就飛通宵機去日本，又是去到機場就即刻開始拍，是好攰，而家喚醒了當時的記憶。」Ian搞笑道：「唔得喇，好攰！我依家已經想瞓覺。」

難得身處異地，除拍攝MV外，Ian可會在旅程中尋找創作靈感？他說：「又好少去尋找，有陣時是突然有些東西出來，多過主動去尋找。我搭飛機多數不是好瞓到覺，所以反而在飛機上面，我都有寫到一首歌出來。」

今年這個音樂系列作品已來到第二章，問將會有多少個章節？Ian大賣關子說：「大家要密切留意，即是好似睇一套電影，譬如《哈利波特》，如果一早知道幾多集，就大概知道劇情點樣發展，但我想大家一路追一路期待會好些。」

（即時娛樂）