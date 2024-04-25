《年少日記》導演卓亦謙關注受虐兒童 籲社會勿吝嗇關心 (14:54)

每年的4月30日是國際沒有巴掌日（International Spank Out Day），呼籲停止體罰，正面管教兒女。《年少日記》金像獎新晉導演卓亦謙，除了藉電影作品表達對兒童的關注，最近亦支持香港救助兒童會的《The Sound of Violence 》防止虐兒短片。他回憶拍攝《年少日記》中的家暴戲時想盡快完成，雖然已做足安全措施，仍擔心戲中的家暴情節對小演員黃梓樂造成心理影響。卓亦謙說︰「由劇本開始，腦海中已有一些畫面，但真正見到個畫面呈現在我眼前時，我內心仍是會驚，很想快些拍完，不想拍太多個take。」

卓亦謙拍攝前做了很多資料搜集，其中有關一對年輕夫婦將孩子虐待致死的報道令他感觸良多。他說︰「看過小朋友的相片，覺得好可愛，不能理解為何會有這種事發生。從而令我想到電影如果找到一位同樣討人歡喜的小演員演出，觀眾會好不捨得他的離開。」卓亦謙表示虐兒及兒童輕生事件的成因離不開原生家庭問題，可能有家庭暴力、比較的文化、學業的壓力，加上社會甚少探討個人的感受，普遍只追求成積及分數，忽略兒童內心感受最重要。

對於近年香港虐兒個案急增，他直言無人應受到這種對待︰「大家願意討論是好，以前以為無人會討論這話題，但現在有人提出這現象，我的心情好複雜，這種事的存在較我想像中多很多。我們永遠不能百分百明白他人的感受或經歷，不要第一時間去批判，暴力從來都不是方法。如果你聽到鄰居出事，無論有無結果，都不要吝嗇表達我們的關心。」

（即時娛樂）