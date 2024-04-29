《來自汪星的你》5.16香港上映 郭富城新挑戰變犬系慈父 (20:19)

對於這次要挑戰「小狗」角色，可謂是城城從影以來最可愛的一次演出。（大會提供）

郭富城主演的溫情喜劇《來自汪星的你》，下月16日在港上映。（大會提供）

由郭富城、藍盈瑩、黃齡、王大陸、邢韻嘉等合演的奇幻溫情喜劇《來自汪星的你》，講述糖廠工人江斯旺（郭富城飾）獨自撫養女兒江露（藍盈瑩飾）成長，不料陰差陽錯中變成小狗，時空交錯後，狗爸阿旺費盡力量找到女兒，發現此時江露已長大成人，並成為創作歌手，但看似光鮮亮麗背後卻另有隱情。老爸決定以小狗阿旺身分，開啟一段「守護之旅」。

郭富城更嘗試以真人演繹小狗微表情，給導演攝錄下來，才去結合電腦特技效果技術，去製作一隻形神俱備小狗，來呈現犬系爸爸「阿旺」角色。

為了狗爸「阿旺」在動作和表情上更加傳神，郭富城在現實中對狗狗進行細緻觀察，更通過反覆排練而精準拿捏出小動物面部神態的細節變化，力求向觀眾呈現生動傳神小狗角色形象。

這部電影對於城城來說很具意義，他很想和女兒分享：「因為這是一部細說愛的電影，我非常喜歡這部作品，當中情節能讓小朋友有所思考，容易接受，上映時會帶女兒觀看，希望她們可以透過這部電影，感受到父親對子女永遠存在無私的大愛。」

對於這次要挑戰「小狗」角色，可謂是城城從影以來最可愛的一次演出！城城笑言自己性格也像小狗般樂天和真誠：「在現實生活中我的性格也很像小狗，很樂天，會主動對家人分享一切，在電影裏飾演小狗我很開心，對我來說是全新的挑戰。這些年我一直在不斷地嘗試不同的角色，希望能在每一次的嘗試裡，為大家帶來最好的及不一樣的郭富城」。

（即時娛樂）