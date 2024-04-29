《BLUE MOMENT》收視報捷 山下智久首拍本田翼 田中圭驚喜客串 (18:27)

劇集最後也揭露SDM的成立契機，源自晴原的未婚妻園部灯（本田翼飾），然而灯卻在5年前一次雨災中去世，當時她更懷有晴原的孩子。（大會提供）

以山下智久（山P）為首的全新春季日劇《BLUE MOMENT》收視報捷，劇集首播高開8.6%，更成為2022年4月以來，富士電視台最高收視日劇，成績理想！《BLUE MOMENT》在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾即可免費收看。

《BLUE MOMENT》講述氣象學天才晴原柑九朗（山下智久飾），既是日本氣象廳研究官，同時也以「晴柑哥」身分活躍於新聞節目天氣預報，還被任命為特殊災害管理總部（SDM）組長，以其專業知識帶領成員守護國民性命。

一天，雲田彩（出口夏希飾）被安排擔任晴原助手，晴原卻對她百般刁難；另一邊廂，福島縣朝岳發生雪崩，SDM在爭議中展開了第一宗拯救行動。

劇集最後也揭露SDM的成立契機，源自晴原的未婚妻園部灯（本田翼飾），然而灯卻在5年前一次雨災中去世，當時她更懷有晴原的孩子。過去的經歷讓晴原以拯救生命為己任，逐步成為真正的SDM組長。

山下智久好友、《大叔的愛》男星田中圭驚喜客串首集，除引發網民討論，更帶挈劇集登上熱搜冠軍！2人在日劇《朝5晚9》後，相隔9年再同框，田中圭笑言：「我一直很喜歡山P，再次合作令我非常高興，但是他變得太Man了。」《BLUE MOMENT》也是山P和本田翼首部共演之作，本田翼透露2人曾經在12年前一部特備劇中碰頭，但共同主演倒是第一次，她希望通過「園部灯」表達出這部作品溫暖一面，而山P首集的喊戲更非常感動。

《BLUE MOMENT》改編自人氣漫畫，問到山P如何揣摩角色時，「漫撕男」亦坦言有難度：「我曾演出過幾部漫改作品，我相信想要完全重現它是相當困難的，所以我會充分理解原著作者最想傳達的訊息，再融入到自己身上，繼而創造出一個新的角色。為了扮演晴原，我在劇中也有稍微改變自己的外表，例如瀏海或者戴眼鏡，因為他有兩個身分，從某種意義上來說，我就是扮演了兩個角色，所以我想清楚地顯示出兩者的差距。」

（即時娛樂）