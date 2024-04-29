香港舞台劇獎頒獎禮 魯文傑 田蕊妮封劇帝劇后 (22:52)

第三十二屆香港舞台劇獎獲獎名單：
1. 最佳製作 《史家本第二零二三回之伏虎降龍》
2. 最佳導演 (悲劇 / 正劇) 黃呈欣《植物人》
3. 最佳導演 (喜劇 / 鬧劇) 方俊杰《史家本第二零二三回之伏虎降龍》
4. 最佳劇本 一休《殉爆》7A班戲劇組
5. 最佳男主角 (悲劇 / 正劇) 魯文傑《撒旦狂筆》
6. 最佳男主角 (喜劇 / 鬧劇) 歐陽駿《史家本第二零二三回之伏虎降龍》
7. 最佳女主角 (悲劇 / 正劇) 趙伊禕《植物人》
8. 最佳女主角 (喜劇 / 鬧劇) 田蕊妮《大離婚日》
9. 最佳男配角 (悲劇 / 正劇) 梁浩邦《我們所不知道的生活成本》
10. 最佳男配角 (喜劇 / 鬧劇) 余翰廷《史家本第二零二三回之伏虎降龍》
11. 最佳女配角 (悲劇 / 正劇) 陳頴璇《植物人》
12. 最佳女配角 (喜劇 / 鬧劇) 王曉怡《從金鐘到莫斯科》
13. 最佳舞台設計 阮漢威《從金鐘到莫斯科》
14. 最佳服裝設計 譚嘉儀《親愛的．柳如是》
15. 最佳燈光設計 劉銘鏗《從金鐘到莫斯科》
16. 最佳音響設計 梁寶榮《植物人》
17. 最佳填詞 鍾志榮《2月14》
18. 最佳原創音樂（音樂劇） 伍卓賢《庵藏不露》
19. 最佳原創音樂（戲劇） 黃譜誠《小島•餘香》
20. 最佳化妝造型 王健偉、蘇善誼《史家本第二零二三回之伏虎降龍》
21. 年度優秀製作：
《史家本第二零二三回之伏虎降龍》香港話劇團