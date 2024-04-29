香港舞台劇獎頒獎禮 魯文傑 田蕊妮封劇帝劇后 (22:52)

最佳女主角（悲劇/正劇） | 趙伊禕《植物人》藝君子劇團。（香港戲劇協會facebook圖片）

最佳男主角（喜劇/鬧劇） | 歐陽駿《史家本第二零二三回之伏虎降龍》香港話劇團。（香港戲劇協會facebook圖片）

最佳導演（悲劇/正劇） | 黃呈欣《植物人》藝君子劇團。（香港戲劇協會facebook圖片）

最佳導演（喜劇/鬧劇） | 方俊杰《史家本第二零二三回之伏虎降龍》香港話劇團。（香港戲劇協會facebook圖片）

最佳製作 | 《史家本第二零二三回之伏虎降龍》 香港話劇團。（香港戲劇協會facebook圖片）

第三十二屆香港舞台劇獎獲獎名單：

1. 最佳製作 《史家本第二零二三回之伏虎降龍》

2. 最佳導演 (悲劇 / 正劇) 黃呈欣《植物人》

3. 最佳導演 (喜劇 / 鬧劇) 方俊杰《史家本第二零二三回之伏虎降龍》

4. 最佳劇本 一休《殉爆》7A班戲劇組

5. 最佳男主角 (悲劇 / 正劇) 魯文傑《撒旦狂筆》

6. 最佳男主角 (喜劇 / 鬧劇) 歐陽駿《史家本第二零二三回之伏虎降龍》

7. 最佳女主角 (悲劇 / 正劇) 趙伊禕《植物人》

8. 最佳女主角 (喜劇 / 鬧劇) 田蕊妮《大離婚日》

9. 最佳男配角 (悲劇 / 正劇) 梁浩邦《我們所不知道的生活成本》

10. 最佳男配角 (喜劇 / 鬧劇) 余翰廷《史家本第二零二三回之伏虎降龍》

11. 最佳女配角 (悲劇 / 正劇) 陳頴璇《植物人》

12. 最佳女配角 (喜劇 / 鬧劇) 王曉怡《從金鐘到莫斯科》

13. 最佳舞台設計 阮漢威《從金鐘到莫斯科》

14. 最佳服裝設計 譚嘉儀《親愛的．柳如是》

15. 最佳燈光設計 劉銘鏗《從金鐘到莫斯科》

16. 最佳音響設計 梁寶榮《植物人》

17. 最佳填詞 鍾志榮《2月14》

18. 最佳原創音樂（音樂劇） 伍卓賢《庵藏不露》

19. 最佳原創音樂（戲劇） 黃譜誠《小島•餘香》

20. 最佳化妝造型 王健偉、蘇善誼《史家本第二零二三回之伏虎降龍》

21. 年度優秀製作：

《史家本第二零二三回之伏虎降龍》香港話劇團

《我們所不知道的生活成本》香港戲劇協會

《殉爆》7A班戲劇組

《從金鐘到莫斯科》香港話劇團

《植物人》藝君子劇團

《愛我別走》SUCH HK

《塵落無聲》劇場方程式

《撒旦狂筆》一條褲製作

推薦獎 － 終身成就獎：毛俊輝教授