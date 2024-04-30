林夏薇結婚9年 對老公百分百信任 恨拍純動作劇盼展身手 (21:04)

林夏薇於無綫劇《逆天奇案2》和陳展鵬再度合作，2人默契十足，今輯感情線上加上方力申，演繹方法有所不同，要讓觀眾看上去成熟，又保持到上一輯溫柔，故妝容淡得接近素顏，她說：「算係大挑戰，經常拍到勁近，拍攝時天氣好熱，基本上拍一陣個妝就溶，唔keep得好啲都唔得，平時要注意保養。」

談到自己與角色相似地方，林夏薇指同樣是重情的人，對感情從一而終，問她對結婚9年的老公莫贊生，是否百分百信任？她說：「我覺得一定要信任，兩個人選擇建立一個家庭，大家都經過深思熟慮，我都好好彩，老公理解我工作，我亦多謝佢包容，因為演員比較黐線，一投入角色就畀佢發覺個老婆『黐黐哋』，老公明白我一係唔做，一做就全程投入，佢亦係我生意上導師，除演戲之外，我哋都有好多共同話題及圈子，我哋有很多唔同角色扮演，多咗交流及新鮮感。」

林夏薇指劇中也有不少動作戲，加上拍攝時經歷風雨，十分考體能，她稱入行多年，恨拍純動作劇，但不明白為何大家一見到她，便覺得她弱質纖纖，她說：「喺中央戲劇學院讀書時，都要練好多次蜈蚣彈，考試時一定要考，仲記得我係全班第一個彈得起，但如果拍動作劇，就要畀啲時間操番，10年冇練差好遠，希望下次有機會接受新挑戰。」

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